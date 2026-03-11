Нова комета може стати настільки яскравою, що її буде видно в небі навіть удень на початку квітня

Для того, щоб комета C/2026 A1 (MAPS) стала вражаючим видовищем, вона повинна спочатку пережити близьку зустріч із Сонцем.

Виявлена на початку цього року комета C/2026 A1 (MAPS) швидко збільшує свою яскравість і може стати видимою в небі не тільки після заходу Сонця, а й удень. Але спочатку кометі потрібно вижити під час прольоту через верхні шари атмосфери Сонця, пише Space.

Комета C/2026 A1 (MAPS) була виявлена в січні 2026 року на відстані 308 мільйонів кілометрів від Сонця. Це найдальша відстань, на якій було виявлено комету в Сонячній системі.

На момент відкриття комета мала зоряну величину 18, але відтоді яскравість комети збільшилася в 600 разів і продовжує зростати. Зоряна величина визначає наскільки яскравим є астрономічний об'єкт. Що нижча зоряна величина, то вища яскравість. Наприклад, зоряна величина Сонця становить мінус 27. Око людини може побачити в нічному небі об'єкт, що має максимум зоряну величину 6.

Комета C/2026 A1 (MAPS). На момент відкриття комета мала зоряну величину 18, але відтоді яскравість комети збільшилася в 600 разів і продовжує зростати Фото: space.com

Учені вважають, що комета C/2026 A1 (MAPS) з 5 по 14 квітня може мати зоряну величину мінус 5, тобто вона може стати однією з найяскравіших комет 2026 року. Яскравість комет збільшується в міру їх наближення до Сонця. Комети — це крижані тіла, ядра яких під впливом тепла нашої зірки починають випаровуватися і утворюється кома комети, що складається з пилу і газу. Що більша кома, то більше світла вона відбиває, а отже, то більша яскравість комети.

Але є одна проблема з кометою C/2026 A1 (MAPS). Вона належить до групи комет, відомих як навколосонячні комети Крейца. Багато з комет Крейца після наближення до Сонця руйнуються, хоча є ті, яким вдається вижити і продовжити свій рух Сонячною системою.

Деякі з найяскравіших комет в історії належали до навколосонячних комет Крейца. Наприклад, такими кометами були C/1965 S1 (Ікея-Секі) 1965 року і C/2011 W3 (Лавджоя) 2011 року. Їх можна було побачити не тільки вночі, а й удень.

Навіть якщо комета C/2026 A1 (MAPS) зникне, все одно буде отримано її фотографії, зроблені космічним апаратами, коли вона перебуватиме максимально близько до Сонця Фото: червоточина

Комета C/2026 A1 (MAPS) підлетить на максимально близьку відстань до Сонця 4 квітня. Вона перебуватиме на відстані 159 300 км від поверхні Сонця. Це означає, що комета пролетить через верхній шар атмосфери Сонця, відомий як корона, температура якого перевищує 1 мільйон градусів Цельсія. Тому існує ймовірність, що комета може бути повністю зруйнована.

Та все ж науковці вважають, що, якщо швидкість руху комети сягне понад 1,5 мільйона км/год, то вона зможе уникнути загибелі. Тож комета може мати зоряну величину мінус 5 і протягом щонайменше тижня може бути видима навіть неозброєним оком уночі. А 5 квітня її може бути видно навіть удень, але для її спостереження доведеться використовувати телескопи зі спеціальними фільтрами, щоб світло Сонця не пошкодило очі.

Навіть якщо комета C/2026 A1 (MAPS) зникне, все одно буде отримано її фотографії, зроблені космічним апаратами, коли вона перебуватиме максимально близько до Сонця.

