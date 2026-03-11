Третя світова війна вже почалася: історик назвав дату і явні ознаки

Історик із Великої Британії розкрив ключові ознаки того, що нова світова війна вже розпочалася і триває вже кілька років.

Історик Ентоні Гліс із Бакінгемського університету, Велика Британія, назвав рішення США та Ізраїлю атакувати Іран "війною за власним вибором" і тривожною ознакою того, що Третя світова війна вже почалася. Подібні ознаки у XX столітті ознаменували початок двох світових воєн, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свійTelegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гліс стверджує, що війна з Іраном розпочалася не за необхідності або з метою самооборони, а як навмисне рішення двох лідерів, зосереджених на захопленні влади та її утриманні. Історик каже, що президент США Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху вважають, що "сила — це право", навіть якщо це означає ігнорування міжнародного права.

Історик попередив, що подібні погляди вже зустрічалися у лідерів агресивних країн у минулому, що призвело до вторгнень армій цих країн у сусідні держави для задоволення власних амбіцій.

Також Гліс заявив, що Трамп і Нетаньяху продемонстрували прихильність до продовження кровопролиття замість того, щоб прагнути швидкого вирішення війни. При цьому Трамп стверджує, що жодних переговорів не буде доти, доки Іран беззастережно не капітулює. Саме ці ознаки вказують на те, що Третя світова війна вже почалася й активно триває.

Третя світова війна почалася: коли

Глісс вважає, що нова світова війна почалася 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну. Історик вважає, що вищеназвані чинники призвели до початку Першої та Другої світової війни, і саме вони стали причиною Третьої світової війни, яка ще офіційно не позначена, але триває вже понад чотири роки. За словами вченого, імовірно, у майбутньому історики вказуватимуть на те, що нова світова війна почалася якраз наприкінці лютого 2022 року.

Саме 24 лютого 2022 року Росія почала вторгнення в Україну за власним бажанням, а не через необхідність самооборони, при цьому Путін обрав експансіоністську політику відновлення впливу Росії після розвалу СРСР.

Росія порушила суверенітет України, міжнародні кордони та договори, використовуючи необґрунтовані твердження про те, що вона діяла для розгрому "неонацистського" режиму, щоб виправдати агресію. Тим часом війна затягнулася на чотири роки, і Путін продовжує вторгнення, незважаючи на переговори за посередництва США та інших країн, спрямовані на припинення війни. Таким чином ця військова агресія набуває вигляду вічної війни в Європі. Водночас напад США та Ізраїлю на Іран історик називає фактором, який ось-ось повалить світ у хаос.

"Якщо Трамп одумається, він швидко оголосить про свою перемогу і припинить бойові дії. Але набагато ймовірніше, що він потрапив у пастку Нетаньягу, який давно вірить у вічні війни", — каже Глісс.

Науковець порівнює нинішню ситуацію з тим, як Друга світова війна справді стала глобальною лише після того, як Японія 1941 року атакувала базу Перл-Гарбор на Гаваях. Після цього Гітлер оголосив війну США, що показує, як добровільні дії одного лідера можуть перетворити регіональну війну на світову війну.

Ядерна загроза

І Росія, і Китай, союзники та економічні партнери Ірану, публічно засудили атаки США та Ізраїлю, попередивши, що цей крок може призвести до того, що бойові дії охоплять більше країн регіону. Глісс вважає, що дії Трампа і Нетаньяху вже змусили країни, що володіють ядерною зброєю, як-от Росія, Китай і Північна Корея, замислитися над тим, чого можуть домогтися їхні армії після початку війни за власним вибором.

Фокус уже писав про те, що, як показало нещодавнє дослідження, якщо штучний інтелект буде використаний під час планування війни, то він може використати ядерний удар для перемоги у військовому конфлікті.

Також Фокус писав про те, що в Китаї створили робота, який перетворює людину на кентавра. Вчені вважають, що їхня розробка допоможе переносити важкі вантажі і значно економити енергію під час ходьби.