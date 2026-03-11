Третья мировая война уже началась: историк назвал дату и явные признаки

Историк из Великобритании раскрыл ключевые признаки того, что новая мировая война уже началась и продолжается уже несколько лет.

Историк Энтони Глис из Бакингемского университета, Великобритания, назвал решение США и Израиля атаковать Иран "войной по собственному выбору" и тревожным признаком того, что Третья мировая война уже началась. Подобные признаки в XX веке ознаменовали начало двух мировых войн, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Глис утверждает, что война с Ираном началась не по необходимости или в целях самообороны, а как преднамеренное решение двух лидеров, сосредоточенных на захвате власти и ее удержании. Историк говорит, что президент США Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху считают, что "сила – это право", даже если это означает игнорирование международного права.

Историк предупредил, что подобные взгляды уже встречались у лидеров агрессивных стран в прошлом, что привело к вторжениям армий этих стран в соседние государства для удовлетворения собственных амбиций.

Также Глис заявил, что Трамп и Нетаньяху продемонстрировали приверженность продолжению кровопролития вместо того, чтобы стремиться к быстрому разрешению войны. При этом Трамп утверждает, что никаких переговоров не будет до тех пор, пока Иран безоговорочно не капитулирует. Именно эти признаки указывают на то, что Третья мировая война уже началась и активно продолжается.

Третья мировая война началась: когда

Глисс считает, что новая мировая война началась 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Историк считает, что вышеназванные факторы привели к началу Первой и Второй мировой войны, и именно они стали причиной Третьей мировой войны, которая еще официально не обозначена, но продолжается уже более четырех лет. По словам ученого, вероятно, в будущем историки будут указывать на то, что новая мировая война началась как раз в конце февраля 2022 года.

Именно 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину по собственному желанию, а не из-за необходимости самообороны, при этом Путин выбрал экспансионистскую политику восстановления влияния России после развала СССР.

Россия нарушила суверенитет Украины, международные границы и договоры, используя необоснованные утверждения о том, что она действовала для разгрома "неонацистского" режима, чтобы оправдать агрессию. Тем временем война затянулся на четыре года, и Путин продолжает вторжение, несмотря на переговоры при посредничестве США и других стран, направленные прекращение войны. Таким образом данная военная агрессия приобретает вид вечной войны в Европе. В то же время нападение США и Израиля на Иран историк называет фактором, который вот-вот повергнет мир в хаос.

"Если Трамп одумается, он быстро объявит о своей победе и прекратит боевые действия. Но гораздо вероятнее, что он попал в ловушку Нетаньяху, который давно верит в вечные войны", — говорит Глисс.

Ученый сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, как Вторая мировая война действительно стала глобальной только после того, как Япония в 1941 году атаковала базу Перл-Харбор на Гавайях. После этого Гитлер объявил войну США, что показывает, как добровольные действия одного лидера могут превратить региональную войну в мировую войну.

Ядерная угроза

И Россия, и Китай, союзники и экономические партнеры Ирана, публично осудили атаки США и Израиля, предупредив, что этот шаг может привести к тому, что боевые действия охватят больше стран региона. Глисс считает, что действия Трампа и Нетаньяху уже заставили страны, обладающие ядерным оружием, такие как Россия, Китай и Северная Корея, задуматься о том, чего могут добиться их армии после начала войны по собственному выбору.

Фокус уже писал о том, что, как показало недавнее исследование, если искусственный интеллект будет использован при планировании войны, то он может использовать ядерный удар для победы в военном конфликте.

Также Фокус писал о том, что в Китае создали робота, который превращает человека в кентавра. Ученые считают, что их разработка поможет переносить тяжелые грузы и значительно экономить энергию при ходьбе.