Посадка астронавтів на Місяць: у NASA і SpaceX виникли протиріччя

Новий звіт про місячні посадкові модулі надає деякі цікаві відомості, раніше невідомі громадськості.

Генеральний інспектор NASA опублікував новий звіт, у якому розглядається управління космічним агентством контрактами на розробку місячних посадкових модулів, підписаними з компаніями SpaceX і Blue Origin. Ці посадкові модулі необхідні для програми NASA "Артеміда", в рамках якої астронавти повинні вперше 1972 року опинитися на поверхні Місяця. Програма також передбачає створення довгострокового поселення на Місяці. Але NASA, як і SpaceX та Blue Origin, здебільшого зберігають мовчання про розробку посадкових модулів. Новий звіт надає деякі цікаві відомості, раніше невідомі громадськості, пише Arstechnica.

Загалом у звіті наголошується, що підхід до укладення контрактів із компаніями SpaceX і Blue Origin виявився вигідним для NASA, але це не означає, що немає труднощів.

Одна з них пов'язана з тим, чи повинні астронавти на борту посадкового модуля Starship компанії SpaceX мати можливість брати на себе ручне управління апаратом під час спуску на поверхню Місяця.

У звіті йдеться, що між NASA і SpaceX існують розбіжності щодо того, чи відповідає пропонований компанією Ілона Маска підхід до посадки на Місяць вимогам космічного агентства щодо ручного управління.

У звіті наголошується, що під час кожної посадки на Місяць у рамках програми "Аполлон" астронавти мали резервний метод ручного управління.

Поки NASA і SpaceX наближаються до ключового етапу ухвалення рішення, це питання залишається невирішеним. Новий звіт припускає, що це може призвести до того, що автоматизація стане єдиним методом посадки астронавтів на поверхню Місяця.

Посадковий модуль Starship на Місяці.

10 років тому NASA і SpaceX вели аналогічні суперечки в процесі проектування космічного корабля Crew Dragon. Спочатку компанія SpaceX хотіла використовувати тільки сенсорні екрани з обмеженим набором команд управління для астронавтів. NASA заперечувало і хотіло, щоб астронавти керували апаратами, по суті, за допомогою джойстиків. Тоді вдалося досягти компромісу, завдяки якому астронавти могли керувати космічними кораблями вручну, використовуючи елементи управління на сенсорних екранах.

Але в новому звіті йдеться про те, що система управління польотом корабля Crew Dragon була розроблена на основі безлічі успішних місій вантажної версії цього апарата в космос.

У місячного посадкового модуля Starship немає таких самих успішних місій, на які можна було б спиратися під час розроблення систем управління. Але система ручного управління має критично важливе значення для виживання екіпажу, йдеться у звіті.

За словами генерального інспектора, проєкт системи ручного управління посадкового модуля від компанії Blue Origin ще не розроблено.

У звіті міститься й інша інформація, зокрема подробиці про безпілотні демонстраційні польоти, які SpaceX і Blue Origin мають здійснити до початку пілотованих місій на Місяць. Генеральний інспектор зазначає, що ці польоти не потребуватимуть систем життєзабезпечення і шлюзів, як це буде потрібно для пілотованих місій.

Також буде обмежена можливість перевірити абразивний вплив місячного пилу на обладнання життєзабезпечення під час цих безпілотних демонстрацій посадкових модулів.

