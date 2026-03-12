Ракета Alpha компанії Firefly Aerospace вийшла на орбіту вперше після серії вибухів (відео)

Це був останній запуск ракети-носія Alpha версії Block I. Наступного разу на орбіту полетить уже модернізована ракета версії Block II.

12 березня успішно завершився сьомий запуск ракети Alpha американської компанії Firefly Aerospace. Це перший успіх для компанії після двох аварій, які сталися у 2025 році, пише Space.

Минулого року у ракети-носія Alpha висотою 29,6 метра сталися одразу дві великі аварії. У квітні ракета спробувала вивести в космос супутник компанії Lockheed Martin, але не змогла доставити його на орбіту і вибухнула після відділення ступенів.

Потім, у вересні 2025 року, перший ступінь ракети Alpha вибухнув під час підготовки до сьомого запуску в космос. Через цю аварію Firefly Aerospace перенесла дату нового запуску, поки тривало розслідування інциденту. Вибух в кінцевому підсумку був викликаний "технологічною помилкою під час установки першого ступеня ракети Alpha.

12 березня о 2:50 за Києвом ракета Alpha стартувала з космодрому на базі Ванденберг у Каліфорнії з корисним навантаженням для LockheedMartin на борту.

Приблизно через 2 хвилини 40 секунд після старту відбулося успішне розділення ступенів, і верхній ступінь продовжив політ на орбіту. Приблизно через 8 хвилин після старту ракета вийшла на орбіту на висоті 243 кілометри над Землею, де були розміщені супутники.

Компанія Firefly Aerospace визнала сьомий запуск повністю успішним, і це тільки втретє за всю історію запусків Alpha з 2021 року, коли вся місія пройшла повністю, як і планувалося.

Це був останній політ ракети Alpha у версії Block I. Компанія Firefly Aerospace збирається модернізувати ракету, щоб підвищити її можливості, і під час наступного запуску в космос буде використовуватися ракета версії Block II.

За словами представників Firefly Aerospace, цей запуск дав змогу провести ключову перевірку всіх систем ракети перед її удосконаленням.

Ракета Alpha у версії Block II буде приблизно на 2,13 метра вищою за свого попередника і буде оснащена модернізованою авіонікою і системами електроживлення, а також поліпшеним тепловим захистом.

Нагадуємо, що компанія Firefly Aerospace минулого року увійшла в історію. Вона стала першою приватною компанією, посадковий модуль якої зміг успішно виконати повністю всю місію на Місяці, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що у NASA і SpaceX виникли протиріччя щодо посадкових модулів, на яких на поверхню Місяця будуть приземлятися астронавти.