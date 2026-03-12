В США впервые сфотографировали новый самолет-невидимку B-21 во время заправки в воздухе (фото)

Обладающий усовершенствованной технологией стелс, американский бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider должен заменить более старые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit.

Фотографы впервые сделали фотографии бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, который проводил заправку топливом во время испытательного полета в небе над Калифорнией. Этот самолет является одним из самых засекреченных проектов Пентагона и способен нести как обычное, так и ядерное оружие, пишет Interesting Engineering.

Впервые авиационные энтузиасты смогли запечатлеть бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider с технологией стелс во время испытательного полета с дозаправкой самолета в воздухе. Технология стелс позволяет самолетам оставаться практически незамеченными для систем обнаружения.

Впервые авиационные энтузиасты смогли запечатлеть бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider с технологией стелс во время испытательного полета Фото: interestingengineering.com

Фотографии заправки B-21 Raider были сделаны фотографами Джародом Гамильтоном и Ианом Реччио. Бомбардировщик-невидимку в небе над Калифорнией заправлял топливом самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Процесс заправки длился примерно 5,5 часов и считается, что на фотографиях запечатлен первый прототип B-21 Raider.

Фотографии показывают, как бомбардировщик-невидимка летел позади самолета-заправщика, а другой самолет, вероятно, F-16, выполнял роль наблюдателя и обеспечивал безопасность испытаний.

Фотографии показывают, как бомбардировщик-невидимка летел позади самолета-заправщика, а другой самолет, вероятно, F-16, выполнял роль наблюдателя и обеспечивал безопасность испытаний Фото: interestingengineering.com

Также на снимках виден еще один самолет типа бизнес-джет, который летел ниже основной группы, но он каким-то образом также принимал участие в испытаниях. Наблюдатели предполагают, что это мог быть самолет поддержки испытаний, используемый для сбора телеметрии или наблюдения за проведением миссии.

На снимках виден еще один самолет типа бизнес-джет, который летел ниже основной группы, но он каким-то образом также принимал участие в испытаниях Фото: interestingengineering.com

Данные Flightradar24 показывают, что заправка самолета B-21 Raider происходила на высоте примерно 6000 метров. Это является дополнительным подтверждением того, что миссия была частью испытательного полета, а не обычным тренировочным вылетом.

B-21 Raider — это американский бомбардировщик-невидимка нового поколения, предназначенный для преодоления современных систем противовоздушной обороны и способен нести, как обычное, так и ядерное оружие.

B-21 Raider — это американский бомбардировщик-невидимка нового поколения, предназначенный для преодоления современных систем противовоздушной обороны и способен нести, как обычное, так и ядерное оружие Фото: USAF

Разработанный компанией Northrop Grumman, этот самолет использует конфигурацию крыла, как у бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, но B-21 Raider имеет более совершенную технологию стелс и электронику.

Заправляясь топливом от самолетов-заправщиков, B-21 Raider может оставаться в воздухе в течение длительного времени и выполнять ударные миссии по всему миру не зависимо от от расстояния до ближайших военных баз США.

В настоящее время B-21 находится на стадии летных испытаний, и несколько самолетов уже находятся в производстве. Ранее представители ВВС США заявляли, что B-21 должен быть готов к эксплуатации примерно в 2026 или 2027 году. Недавно стало известно, что первый B-21 Raider должен проступить на вооружение ВВС США в 2027 году.

После ввода в эксплуатацию B-21 Raider должен заменить более старые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit.

