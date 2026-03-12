Массовая миграция звезд из центра Млечного Пути объясняет, почему на Земле возникла жизнь

Ученые считают, что Солнце и Солнечная система не случайно оказались в благоприятной для жизни среде.

Астрономы выяснили, что Солнце и тысячи похожих на него звезд могли мигрировать из центра нашей галактики Млечный Путь миллиарды лет назад в составе одной огромной группы. Это перемещение сделало Солнечную систему более благоприятной для жизни. То есть, возможно, эта миграция звезд как раз и способствовала зарождению жизни на Земле, считают ученые. Два исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

Астрономы изучили данные уже выведенного их эксплуатации космического телескопа Gaia, который собирал информацию о миллиардах звезд в Млечном Пути с 2014 по 2025 год. Телескоп обнаружил 6594 звезды, которые похожи на Солнце, на расстоянии около 1000 световых лет от Земли. Эти звезды имеют практически тот же возраст, температуру и состав, как и Солнце.

Астрономы пришли к выводу, что примерно 4 — 6 миллиардов лет назад (возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда лет) тысячи звезд, созданных ближе к центру Млечного Пути, переместились в другие части галактики в результате массовой миграции. В этой миграции участвовало и Солнце.

Предыдущие исследования предполагали, что, исходя из состава Солнца, оно родилось на 10 000 световых лет ближе к центру галактики, чем находится сейчас. Новые исследования подтверждают это.

Центральная перемычка Млечного пути (желтая) — это плотная область звезд, соединяющая спиральные рукава нашей галактики Фото: NASA

Астрономы пришли к выводу, что когда в центре Млечном Пути сформировалась перемычка из звезд и газа, этот процесс усилил образование новых звезд и запустил массовую миграцию звезд в другие части галактики.

Но проблема в том, что перемычка в Млечном Пути сейчас затрудняет массовую миграцию звезд. Ученые считают, что она сформировалась уже после того, как Солнце и тысячи похожих на него звезд покинули центр Млечного Пути. Исследования предполагают, что центральная перемычка сформировалась примерно 4–6 миллиардов лет назад.

Новые данные также показывают, какие условия могли способствовать появлению жизни на Земле. Считается, что центр Млечного Пути является более враждебной средой для жизни. Там чаще происходят взрывы сверхновых и другие энергетические события, а также там очень большая плотность звезд. Если Солнце мигрировало относительно скоро после своего рождения, то Солнечная система могла провести большую часть своей истории в более спокойном регионе галактики. Другими словами, Солнце и Солнечная система могли попасть в благоприятную для жизни среду не случайно, а в результате образования галактической перемычки.

