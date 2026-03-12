Масова міграція зірок із центру Чумацького Шляху пояснює, чому на Землі виникло життя

Учені вважають, що Сонце і Сонячна система не випадково опинилися в сприятливому для життя середовищі.

Астрономи з'ясували, що Сонце і тисячі схожих на нього зірок могли мігрувати з центру нашої галактики Чумацький Шлях мільярди років тому в складі однієї величезної групи. Це переміщення зробило Сонячну систему більш сприятливою для життя. Тобто, можливо, ця міграція зірок якраз і сприяла зародженню життя на Землі, вважають учені. Два дослідження опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Live Science.

Астрономи вивчили дані вже виведеного з експлуатації космічного телескопа Gaia, який збирав інформацію про мільярди зірок у Чумацькому Шляху з 2014 по 2025 рік. Телескоп виявив 6594 зірки, які схожі на Сонце, на відстані близько 1000 світлових років від Землі. Ці зірки мають практично той самий вік, температуру і склад, як і Сонце.

Астрономи дійшли висновку, що приблизно 4 — 6 мільярдів років тому (вік Сонця становить 4,5 мільярда років) тисячі зірок, створених ближче до центру Чумацького Шляху, перемістилися в інші частини галактики внаслідок масової міграції. У цій міграції брало участь і Сонце.

Попередні дослідження припускали, що, виходячи зі складу Сонця, воно народилося на 10 000 світлових років ближче до центру галактики, ніж перебуває зараз. Нові дослідження підтверджують це.

Центральна перемичка Чумацького шляху (жовта) — це щільна область зірок, що з'єднує спіральні рукави нашої галактики Фото: solar-system

Астрономи дійшли висновку, що коли в центрі Чумацького Шляху сформувалася перемичка із зірок і газу, цей процес посилив утворення нових зірок і запустив масову міграцію зірок в інші частини галактики.

Але проблема в тому, що перемичка в Чумацькому Шляху зараз ускладнює масову міграцію зірок. Вчені вважають, що вона сформувалася вже після того, як Сонце і тисячі схожих на нього зірок покинули центр Чумацького Шляху. Дослідження припускають, що центральна перемичка сформувалася приблизно 4-6 мільярдів років тому.

Нові дані також показують, які умови могли сприяти появі життя на Землі. Вважається, що центр Чумацького Шляху є більш ворожим середовищем для життя. Там частіше відбуваються вибухи наднових та інші енергетичні події, а також там дуже велика щільність зірок. Якщо Сонце мігрувало відносно скоро після свого народження, то Сонячна система могла провести більшу частину своєї історії в більш спокійному регіоні галактики. Інакше кажучи, Сонце і Сонячна система могли потрапити в сприятливе для життя середовище не випадково, а в результаті утворення галактичної перемички.

