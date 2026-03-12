В Китае показали нового человекоподобного робота-рабочего: меняет инструменты за 6 секунд (фото)

Робот может обслуживать несколько специализированных рабочих мест на заводе, используя различные захваты на своих конечностях.

Китайская компания XGSynBot представила своего человекоподобного робота Z1, способного работать на нескольких рабочих местах на заводах. Он изначально был создан как робот-рабочий, способный работать в реальных условиях промышленности, а не как демонстрационная версия, пишет Interesting Engineering.

Робот-гуманоид Z1 на колесной платформе оснащен первой в мире системой быстрой смены захватов на конце своих конечностей и имеет высокопроизводительные модули суставов.

В настоящее время мировой производственный сектор сталкивается с проблемой: хотя на рынке появляются роботы-гуманоиды, они часто не выдерживают реальных условий производства и выходят из строя или же не могут выполнить весь спектр поставленных задач.

В компании XGSynBot заявили, что робот Z1 был изначально создан не как демонстрационная версия технологии, а как рабочий для завода, способный работать в реальных условиях производства и выполнять разные поставленные задачи.

Колесный робот Z1 использует системы, специально разработанные для обеспечения его надежности и адаптивности на заводах. Если многие роботы-гуманоиды имеют узкую специализацию и способны выполнять только один тип производственных процессов, то Z1 может менять захваты на конечностях для выполнения разных задач.

По сути робот может очень быстро менять инструменты, если точнее, то всего за 6 секунд. Он может быстро переключится с захвата на сварочный аппарат или вакуумную присоску. Один робот может выполнять задачи, для которых раньше требовалось несколько специализированных роботов. Эта возможность позволяет промышленным производителям отказаться от других специализированных роботов, считают в XGSynBot.

В конструкции робота Z1 использованы высокопроизводительные модули суставов, объединяющие двигатели, редукторы и датчики в единый блок. Это значительно повышает точность, стабильность и устойчивость конструкции робота. Проще говоря, эти особенности делают робота более стабильным, быстрым и устойчивым в реальных условиях промышленного производства.

Компания XGSynBot интегрировала в робота двухсистемный центральный блок управления для различных целей. Система Slow предназначена для планирования задач и логического мышления, а система Fast работает на частоте 100 Гц для управления двигательной активностью и рефлексами в реальном времени.

На практике эти системы позволяют роботу понимать сложные команды человека и сохранять стабильность на сборочной линии.

