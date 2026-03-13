Пентагон може використовувати штучний інтелект для вибору цілей для атаки

Джерело в Міністерстві війни США припускає, що генеративний ШІ може використовуватися американськими військовими під час планування сучасних військових операцій.

За словами представника Пентагону, знайомого із ситуацією, американські військові можуть використовувати системи генеративного ШІ для ранжування списків цілей і вироблення рекомендацій, які будуть перевірені людьми, про те, яку ціль слід атакувати першою, пише MIT Technology Review.

Список можливих цілей може бути введений у систему генеративного ШІ, яку Пентагон використовує в секретних цілях. Потім, за словами військового чиновника, який надав коментар на умовах анонімності, люди можуть попросити систему проаналізувати інформацію і розставити пріоритети цілей, з огляду на такі фактори, як поточне місце розташування літаків. Потім люди відповідають за перевірку та оцінку результатів і рекомендацій.

Теоретично, моделі ШІ такі як ChatGPT від OpenAI і Grok від xAI могли б використовуватися в подібних сценаріях у майбутньому, оскільки обидві компанії нещодавно досягли угод про використання своїх моделей Пентагоном у секретних цілях. Військовий чиновник описав це як приклад того, як все може працювати, але не підтвердив і не спростував, чи відображає це те, як системи ШІ використовуються Пентагоном зараз.

Принаймні з 2017 року американські військові працюють із системою Maven. Вона використовує старіші типи ШІ, зокрема комп'ютерний зір, для аналізу величезних масивів даних і зображень, зібраних Пентагоном. Наприклад, Maven може обробляти тисячі годин відеоматеріалів, знятих з безпілотників, та ідентифікувати цілі. Солдати використовують систему для вибору і перевірки цілей, що прискорює процес отримання дозволу на нанесення ударів. Солдати взаємодіють з Maven через інтерфейс з картою поля бою і панеллю керування, яка може виділяти потенційні цілі одним кольором, а дружні сили — іншим.

Коментарі чиновника з Пентагону припускають, що генеративний ШІ тепер додають як ШІ чат-бота, який військові можуть використовувати для більш швидкого пошуку й аналізу даних під час ухвалення рішень, наприклад, щодо того, яким цілям віддавати пріоритет.

Системи генеративного ШІ, такі як ті, що лежать в основі ChatGPT, Claude і Grok, являють собою принципово іншу технологію порівняно з ШІ, який в основному використовувався в Maven. І хоча інтерфейс Maven змушував користувачів безпосередньо вивчати й інтерпретувати дані на карті, результати, отримані за допомогою генеративних моделей ШІ, простіші в доступі, але складніші в перевірці.

Використання генеративного ШІ для ухвалення рішень щодо вибору цілей скорочує час, необхідний для цього процесу, додав чиновник, не надавши подробиць про те, наскільки збільшиться швидкість, якщо людям доведеться витрачати час на повторний огляд результатів ШІ.

