Пентагон может использовать искусственный интеллект для выбора целей для атаки

Источник в Министерстве войны США предполагает, что генеративный ИИ может использоваться американскими военными при планировании современных военных операций.

По словам представителя Пентагона, знакомого с ситуацией, американские военные могут использовать системы генеративного ИИ для ранжирования списков целей и выработки рекомендаций, которые будут проверены людьми, о том, какую цель следует атаковать первой, пишет MIT Technology Review.

Список возможных целей может быть введен в систему генеративного ИИ, которую Пентагон использует в секретных целях. Затем, по словам военного чиновника, который предоставил комментарий на условиях анонимности, люди могут попросить систему проанализировать информацию и расставить приоритеты целей, учитывая такие факторы, как текущее местоположение самолетов. Затем люди отвечают за проверку и оценку результатов и рекомендаций.

Теоретически, модели ИИ такие как ChatGPT от OpenAI и Grok от xAI могли бы использоваться в подобных сценариях в будущем, поскольку обе компании недавно достигли соглашений об использовании своих моделей Пентагоном в секретных целях. Военный чиновник описал это как пример того, как все может работать, но не подтвердил и не опроверг, отражает ли это то, как системы ИИ используются Пентагоном в настоящее время.

По крайней мере с 2017 года американские военные работают с системой Maven. Она использует более старые типы ИИ, в частности компьютерное зрение, для анализа огромных массивов данных и изображений, собранных Пентагоном. Например, Maven может обрабатывать тысячи часов видеоматериалов, снятых с беспилотников, и идентифицировать цели. Солдаты используют систему для выбора и проверки целей, что ускоряет процесс получения разрешения по нанесению ударов. Солдаты взаимодействуют с Maven через интерфейс с картой поля боя и панелью управления, которая может выделять потенциальные цели одним цветом, а дружественные силы — другим.

Комментарии чиновника из Пентагона предполагают, что генеративный ИИ теперь добавляется в качестве ИИ чат-бота, который военные могут использовать для более быстрого поиска и анализа данных при принятии решений, например, о том, каким целям отдавать приоритет.

Системы генеративного ИИ, такие как те, что лежат в основе ChatGPT, Claude и Grok, представляют собой принципиально иную технологию по сравнению с ИИ, который в основном использовался в Maven. И хотя интерфейс Maven заставлял пользователей напрямую изучать и интерпретировать данные на карте, результаты, полученные с помощью генеративных моделей ИИ, проще в доступе, но сложнее в проверке.

Использование генеративного ИИ для принятия решений по выборе целей сокращает время, необходимое для этого процесса, добавил чиновник, не предоставив подробностей о том, насколько увеличится скорость, если людям придется тратить время на перепроверку результатов ИИ.

