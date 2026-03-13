Жарти вбік: NASA відправить людей в історичний політ до Місяця в День дурня (відео)

NASA назвало дату запуску історичної пілотованої місії "Артеміда-2" до Місяця і назад, яка неодноразово переносилася через проблеми з ракетою Space Launch System.

На прес-конференції, яка відбулася 12 березня, представники NASA повідомили про те, що ракета-носій Space Launch System (SLS), а також космічний корабель "Оріон" повністю готові відправити чотирьох астронавтів у 10-денну подорож навколо Місяця і назад на Землю 1 квітня цього року. Місія "Артеміда-2" — це перший пілотований політ до Місяця з часів місії "Аполлон-17" 1972 року. Відтоді астронавти ніколи не покидали навколоземну орбіту, пише Digitaltrends.

Так відбуватиметься політ місії "Артеміда-2"

Місія "Артеміда-2" готова до запуску 1 квітня, повідомили представники NASA. Усі проблеми, пов'язані з ракетою SLS, було вирішено, і вже 19 березня її буде доставлено на стартовий майданчик у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

NASA не збирається проводити чергову генеральну репетицію запуску, адже всі підготовчі роботи були вже проведені і на стартовому майданчику відбудеться заправка ракети паливом саме в день запуску. Хоча до цього буде проведена передстартова підготовка.

Якщо все пройде успішно, ракета SLS і космічний корабель "Оріон" із трьома американськими астронавтами й одним канадським на борту вирушать у 10-денну подорож навколо Місяця і назад на Землю саме 1 квітня. Якщо, звісно, не виникнуть якісь технічні труднощі або ж не завадить погода. У NASA повідомили, що запуск місії "Артеміда-2" в цьому випадку може відбутися в період з другого по шосте квітня, і є ще одна запасна дата — 30 квітня.

Після запуску космічний корабель "Оріон" вийде на навколоземну орбіту для перевірки систем, після чого виконає маневр, щоб вийти на траєкторію, яка огинатиме Місяць. Потім використає гравітацію Місяця, щоб астронавти повернулися на Землю.

Місія "Артеміда-2" є підготовчим етапом для місії "Артеміда-4", у рамках якої 2028 року астронавти NASA вперше з 1972 року мають опинитися на поверхні Місяця. Ця та наступні місії на Місяць мають стати основою майбутньої сталої присутності людства на супутнику Землі. Програма "Артеміда" передбачає створення на поверхні Місяця постійної бази, а також космічної станції на орбіті навколо Місяця.

Нагадуємо, що в рамках місії "Артеміда-2" біля Місяця вперше в історії опиняться жінка й афроамериканець.

