Военный пережил 40-минутное падение: пилоту пришлось катапультироваться с высоты 14 300 метров (видео)

В верхних слоях атмосферы низкое давление воздуха, экстремальный холод и ограниченное количество кислорода создают серьезные вызовы для человеческого тела. Два случая, разделенные несколькими десятилетиями, демонстрируют, как люди по-разному переживали такие ситуации: один во время запланированного прыжка, а другой — в чрезвычайной ситуации.

В 2012 году австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил один из самых известных прыжков в истории. В рамках проекта Red Bull Stratos он вышел из капсулы на высоте 38 969 метров, установив рекорды самого высокого прыжка с парашютом и став первым человеком, который преодолел звуковой барьер без самолета, пишет Фокус.

"Выход был идеальным, но потом я начал медленно вращаться. Я думал, что просто обернусь несколько раз и на этом все, но потом я начал набирать скорость", — рассказал Баумгартнер представителям Книги рекордов Гиннеса. "Иногда это было действительно жестоко. Я несколько секунд думал, что потеряю сознание. Я не почувствовал звукового удара, потому что был слишком занят попытками стабилизировать себя".

Несмотря на опасность, прыжок был детально спланирован, подкрепленный современным оборудованием и подготовленной командой. Даже тогда риски были серьезными, поскольку потеря контроля на таких скоростях могла привести к потере сознания или худшему.

Однако более 50 лет до того произошло совсем другое падение. В 1959 году подполковник Уильям Рэнкин, пилот и ветеран Второй мировой и Корейской войны, столкнулся с внезапной чрезвычайной ситуацией во время полета на реактивном самолете F-8 Crusader.

Во время полета Рэнкин наткнулся на большие грозовые облака и поднялся на высоту около 14 300 метров, чтобы их обойти. Вскоре после этого у его самолета произошел отказ двигателя, что заставило его катапультироваться прямо в кучево-дождевое облако.

Такие облака относятся к самым опасным погодным образованиям. По данным Британской метеорологической службы, они могут простираться через всю тропосферу и вызывать молнии, град и сильные воздушные потоки. Внутри них температура может опускаться до около -50 °C, тогда как мощные восходящие и нисходящие потоки непредсказуемо бросают предметы вверх и вниз.

Перед катапультированием Рэнкин предупредил своего вингмена: "Отказ двигателя. Возможно, придется катапультироваться", а затем добавил: "Это будет довольно высокий прыжок".

В тот момент, когда он покинул самолет, последствия были мгновенными и серьезными. Быстрая декомпрессия вызвала кровотечение из носа, рта и глаз. Позже он описал это ощущение: "У меня было ужасное ощущение, будто мой живот раздулся вдвое. Мой нос будто взорвался. В течение 30 секунд я думал, что декомпрессия меня убила".

Холод добавил еще один слой боли. "Было шокирующе холодно по всему телу. Мои лодыжки и запястья начали печь, будто кто-то положил сухой лед на мою кожу", — сказал он.

В отличие от контролируемого прыжка с парашютом, Ренкин не мог сразу развернуть свой парашют. Слишком раннее его открытие оставило бы его слишком долго под воздействием морозных температур и недостатка кислорода. Вместо этого он положился на автоматическую систему, предназначенную для раскрытия парашюта на высоте около 3000 метров, когда атмосферное давление достигнет более безопасного уровня.

Дальше было длительное и хаотичное спускание. Сильные воздушные потоки внутри облака неоднократно подбрасывали его вверх и опускали вниз. Иногда его поднимало аж на 1800 метров, прежде чем он снова падал. Когда его парашют наконец открылся, он понял, что все еще находится внутри облака, а это означало, что борьба будет продолжаться.

После того, что казалось бесконечным периодом движения сквозь ледяной воздух и сильную турбулентность, Рэнкин в конце концов опустился ниже слоя облаков. К тому времени он пробыл в воздухе намного дольше, чем ожидал. Когда он наконец приземлился, после столкновения с деревом и падения сквозь ветки, он проверил часы и увидел, что спуск длился 40 минут.

Несмотря на экстремальные условия, Ренкин выжил. Ему удалось добраться до дороги и вызвать помощь. В больнице врачи обнаружили у него обморожение и декомпрессионную болезнь, но его общее состояние было намного лучше, чем ожидалось. Позже он прожил долгую жизнь и умер в 2009 году в возрасте 88 лет.

Сравнение этих двух событий показывает, насколько разными могут быть контролируемые и неконтролируемые падения. Прыжок Баумгартнера продемонстрировал, чего можно достичь благодаря подготовке и технологиям, в то время как опыт Ренкина показал суровую опасность природной среды, когда что-то идет не так.

Эта история демонстрирует то, как быстро ситуация может стать опасной, когда теряется контроль. Будь то в авиации, или в науке, или в повседневной жизни, понимание рисков и подготовка к ним могут стать решающими факторами, определяющими разницу между выживанием и катастрофой.

