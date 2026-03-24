Эта болезнь была тайной: исторические фигуры, которые умерли от "белой чумы" (фото)

24 марта отмечается День борьбы с туберкулезом — заболеванием, которое на протяжении веков было одной из главных причин смертности в мире. Возбудителя болезни нашел Роберт Кох в 1882 году. До этого открытия туберкулез оставался широко распространенным и почти неизлечимым.

В XVIII-XIX веках в некоторых регионах Европы туберкулез вызывал до четверти всех смертей. Болезнь развивалась медленно, истощая организм, и часто завершалась летально. Из-за характерных симптомов — бледности, худобы, слабости — ее называли "белой чумой", пишет Фокус.

Туберкулез поражал людей независимо от статуса. Среди его жертв — писатели, композиторы, мыслители. Их биографии позволяют понять не только течение болезни, но и исторический контекст эпохи.

Леся Украинка (1871-1913)

Леся Украинка болела туберкулезом костей с детства. Это одна из форм заболевания, поражающая скелет и сопровождающаяся хронической болью и осложнениями.

В течение жизни она проходила лечение в разных регионах — в частности в Крыму, на Кавказе и в Египте. Медицинская практика того времени предусматривала смену климата как один из немногих способов облегчения состояния.

Болезнь ограничивала ее физически, однако не остановила литературную деятельность. Фото: Википедия

Болезнь ограничивала ее физически, однако не остановила литературную деятельность. Леся Украинка написала множество драм, стихов и прозаических произведений, среди которых "Лесная песня", "Кассандра" и "Боярыня". Значительная часть ее творчества была написана уже после установления диагноза.

Состояние здоровья писательницы постепенно ухудшалось на протяжении ее жизни. Она умерла в 1913 году в Грузии в результате осложнений, вызванных длительным течением туберкулеза.

Джон Китс (1795-1821)

Джон Китс принадлежал к поколению поэтов-романтиков, но его жизненный путь существенно отличался от современников. Он получил медицинское образование и работал хирургическим ассистентом, что означало не только знакомство с медициной, но и практический опыт ухода за больными. Именно это сделало его особенно чувствительным к симптомам туберкулеза.

В его семье болезнь уже имела трагическую историю: от нее умерли мать и брат Том. Китс ухаживал за братом во время болезни, что, вероятно, стало одним из факторов заражения.

Джон Китс принадлежал к поколению поэтов-романтиков, но его жизненный путь существенно отличался от современников. Фото: Википедия

Первые симптомы появились примерно в 1819 году. Наиболее показательным был эпизод с кровохарканьем, после которого он, как медик, фактически сам поставил себе диагноз.

Его финансовое положение было нестабильным, что затрудняло лечение. Рекомендованным методом была смена климата, и в 1820 году он отправился в Италию. Там он жил под наблюдением врача, однако лечение ограничивалось диетой, покоем и климатотерапией.

Последние месяцы жизни Китса сопровождались постоянной лихорадкой, болью в груди и истощением, а кровопускания, которые были привычными практиками тех времен лишь ослабляли поэта.

Он умер в Риме в феврале 1821 года в возрасте 25 лет. Похоронен на протестантском кладбище.

На его надгробии выгравирована надпись, которую он сам выбрал: "Здесь лежит тот, чье имя написано на воде" — свидетельство его убеждения, что он будет забыт. На самом деле его поэзия стала канонической для английской литературы.

Франц Кафка (1883-1924)

Туберкулез Франца Кафки был диагностирован в 1917 году после легочного кровотечения. На тот момент ему было 34 года. Болезнь развивалась волнообразно: периоды относительного облегчения сменялись обострениями.

Кафка регулярно находился в санаториях — в частности в Чехии и Австрии. Такие заведения были основной формой лечения, где пациенты придерживались строгого режима и диеты. Но несмотря на это, эффективного лечения не существовало.

Туберкулез Франца Кафки был диагностирован в 1917 году после легочного кровотечения Фото: Википедия

На позднем этапе туберкулез поразил гортань. Фактически причиной смерти стало истощение, вызванное невозможностью принимать пищу. В последние недели жизни Кафка общался преимущественно письменно.

Он умер в июне 1924 года в санатории близ Вены. Его рукописи были опубликованы уже после смерти, что сделало его одним из ключевых авторов модернизма.

Эмили Бронте (1818-1848)

Эмили Бронте жила в изолированной среде английского йоркширского поместья, где суровый климат и ограниченные социальные контакты сочетались с постоянным присутствием болезней.

Туберкулез уже поразил ее семью: в 1848 году умер ее брат Бренвелл, и именно после этого у Эмили начали проявляться симптомы заболевания.

Эмили Бронте умерла в декабре 1848 года в возрасте 30 лет. Фото: Википедия

Болезнь развивалась быстро. Современники упоминали ее кашель, слабость и стремительную потерю веса, однако сама Бронте до последнего не признавала тяжести своего состояния.

Она отказывалась от медицинской помощи и не меняла образ жизни, продолжая выполнять повседневную работу, будто пытаясь игнорировать сам факт болезни.

Такое поведение было не уникальным для того времени: недоверие к медицине и отсутствие эффективных методов лечения часто приводили к тому, что пациенты не видели смысла во вмешательстве врачей.

Ее состояние резко ухудшилось в конце года. Лишь на финальной стадии она согласилась на помощь, но болезнь уже достигла критического уровня.

Она умерла в декабре 1848 года в возрасте 30 лет. На момент ее смерти роман "Буреломный перевал" не имел значительного признания, и лишь впоследствии был оценен как одно из важнейших произведений английской литературы.

Фредерик Шопен (1810-1849)

Фредерик Шопен на протяжении жизни оставался человеком со слабым здоровьем, и это отмечали как его современники, так и биографы.

Симптомы, сопровождавшие его годами, — постоянный кашель, истощение, эпизоды кровохарканья — согласуются с типичной картиной туберкулеза, который в XIX веке часто имел хроническое течение.

Шопен умер в Париже в 1849 году в возрасте 39 лет. Фото: Википедия

Его состояние не было стабильным: периоды относительного облегчения сменялись обострениями. Это непосредственно влияло на его профессиональную деятельность.

Шопен постепенно отказывался от больших концертов и все больше сосредотачивался на камерной музыке и преподавании, что требовало меньших физических усилий.

Его стиль жизни, связанный с парижскими салонами, с одной стороны давал ему поддержку и социальные контакты, а с другой — не всегда способствовал восстановлению.

Эпизод с поездкой на Майорку вместе с Жорж Санд стал показательным: вместо ожидаемого улучшения климат оказался неблагоприятным, и его состояние только ухудшилось.

Последние годы его жизни были отмечены прогрессирующим истощением. Шопен умер в Париже в 1849 году в возрасте 39 лет. Несмотря на существование альтернативных медицинских гипотез, традиционно причиной смерти считается именно туберкулез.

Джордж Оруэлл (1903-1950)

Джордж Оруэлл принадлежал к другой эпохе — времени, когда медицина уже частично понимала природу туберкулеза, но еще не имела полностью эффективных и доступных методов лечения. Его заболевание развивалось постепенно и стало серьезной проблемой в 1940-х годах.

После подтверждения диагноза он проходил лечение в санаториях, где соблюдал режим отдыха и изоляции.

Несмотря на тяжелое состояние, Оруэлл продолжал работать. Фото: Википедия

В отличие от XIX века, в его случае уже применялись первые антибиотики, в частности стрептомицин. Однако это лечение находилось на ранней стадии развития: дозировка, побочные эффекты и общая эффективность еще не были хорошо отработаны.

Несмотря на тяжелое состояние, Оруэлл продолжал работать. Именно в этот период он завершил роман "1984". Значительная часть текста была написана в условиях физического истощения и фактической изоляции, что было прямым следствием болезни.

В конце 1949 года его состояние резко ухудшилось. Он умер в январе 1950 года в Лондоне от осложнений, связанных с туберкулезом.

Его случай показывает переходный момент в истории медицины: болезнь уже поддавалась лечению, но еще оставалась смертельно опасной.

До середины ХХ века туберкулез оставался одной из самых опасных инфекционных болезней. Отсутствие эффективного лечения приводило к высокой смертности даже среди известных и социально активных людей.

Хотя в наше время туберкулез поддается лечению, однако он все еще остается актуальной проблемой глобального здоровья.