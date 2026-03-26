Место последнего боя: польские археологи нашли останки солдат времен Второй мировой войны (фото)

Недавние раскопки в Западно-Поморском воеводстве Польши дали новые материальные свидетельства, связанные с последними месяцами Второй мировой войны. Работы сосредоточились на участке вблизи села Стекльно, где в начале 1945 года шли ожесточенные бои.

Археологи из команды POMOST обнаружили останки пяти немецких солдат, а также их личные вещи и военное снаряжение. Благодаря анализу скелетных останков и обстоятельств захоронения исследователи смогли реконструировать часть событий, приведших к их гибели, пишет Фокус.

Двое из них были идентифицированы как "Fallschirmjäger" — подразделение Люфтваффе, которое сначала готовилось к воздушно-десантным операциям, но впоследствии, когда после середины 1944 года ситуация в Германии ухудшилась, использовалось как пехота. Доказательства свидетельствовали, что один солдат во время активных боевых действий спрятался в неглубоком укрытии, а его ранения соответствовали огнестрельным ранениям и осколочным поражениям.

Физическое состояние останков подтверждало эти выводы. Один череп все еще был частично укрыт кородованным стальным шлемом, сохраняя свое первоначальное положение. Другой фрагмент черепа со временем сместился в песчаной почве, вероятно, из-за естественных нарушений, хотя зубы остались целыми и могут помочь в идентификации.

Исследователи также обнаружили четыре идентификационных жетона. Согласно немецким военным процедурам, эти жетоны обычно ломали после подтверждения смерти. Их неповрежденное состояние свидетельствовало о том, что солдаты были занесены в список пропавших без вести, что открывает возможность их идентификации и предоставления ответов их семьям.

Среди других найденных предметов были повреждены знаки различия и обломки снаряжения, что помогло подтвердить данные о подразделении и пролить свет на условия на поле боя. Как отметила команда POMOST: "Теперь наша работа позволяет нам закрыть еще одну страницу в истории наступления Красной армии и Польской народной армии против Третьего Рейха".

Останки и артефакты будут сохранены и выставлены в Музее памятников 1-й Польской армии в Гоздовице и Старе-Лисогурки, что обеспечит доступность этих свидетельств как для научных исследований, так и для общественного образования.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, POMOST.