Найдены неопровержимые доказательства: археологи обнаружили утраченный город XIV века
На севере Польши археологи нашли остатки средневекового города, который был потерян на протяжении веков. Эта находка дала новое представление о том, как планировались ранние города и почему некоторые из них впоследствии исчезли или были перенесены.
Исследование проводила команда из Гданьского университета под руководством Аркадиуша Коперкевича. Они нашли местоположение города Домбровна вблизи озера Домброва Малая, пишет Фокус.
Ученые обнаружили, что здания были расположены двумя рядами с центральной рыночной площадью, что является явным признаком планового средневекового дизайна. Магнитные данные позволили исследователям составить карту поселения без проведения масштабных раскопок, показав, как город был организован под поверхностью.
Доказательства свидетельствуют о том, что позже поселение изменило местоположение, оставив после себя то, что стало известно как "Старый Город". Точные причины этого переноса остаются неизвестными, хотя подобные изменения фиксировались и в других средневековых поселениях.
Исследователи также сравнили это место с Барчевко, отметив схожие схемы планирования и приспособления к рельефу местности. Историческое название Ильгенбург могло происходить от прусского слова ilgis, что означает "длинный", возможно, описывая удлиненное укрепленное планирование города.
Исторические источники свидетельствуют, что город был разрушен в 1410 году войсками Владислава II Ягайло перед Грюнвальдской битвой. Однако сам город был основан раньше, во время экспансии Тевтонского ордена, и официально получил городские права в 1326 году.
Во время раскопок археологи обнаружили более 500 артефактов XIV и начала XV веков, в частности оружие, конное снаряжение и керамику. Остатки кузницы указывают на местное производство, а обгоревшие деревянные постройки свидетельствуют о том, что поселение было уничтожено огнем.
Археологи также обнаружили средневековое кладбище, в частности скелет, похороненный по христианским обычаям, вместе с фрагментами керамики. Место захоронения указывает на наличие церкви и отражает сосуществование поселенцев и обращенного коренного прусского населения.
Исследователи отметили, что современные неинвазивные методы являются ключевыми для выявления таких объектов. Эти затерянные города выступают как "капсулы времени", сохраняя ранние этапы городского развития и предоставляя свидетельства о том, как формировались и менялись общины с течением времени.
При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Nauka w Polsce.