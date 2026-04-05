500 років процвітання у величезних палацах: чому зникла Мінойська цивілізація (фото)

Мінойська цивілізація процвітала в період з 2000 до 1500 років до нашої ери на острові Крит і прилеглих островах в Егейському морі.

Мінойська цивілізація була виявлена на початку XX століття британським археологом Артуром Евансом. Вона існувала в період з 2700 до 1500 років до нашої ери, але її найвищий розквіт припадає на період з 2000 до 1500 років до н.е. Ця цивілізація процвітала на острові Крит і прилеглих островах в Егейському морі біля Греції. Вчені розповіли, чому зникла мінойська цивілізація і чи справді у неї був кінець, пише Фокус.

Мінойська цивілізація отримала свою назву на честь царя Міноса, який, згідно з давніми легендами, правив Критом і побудував лабіринт, де містився мінотавр. Мінойці відомі своїми поселеннями, головну частину яких складали так звані палаци — величезні та добре обладнані житлові комплекси, прикрашені різноманітними фресками. Життя на Криті в ті часи було цілком комфортабельним: житла багатих мінойців були багатоповерховими, обладнані водопроводом, каналізацією, вентиляцією, а крім природного — штучним освітленням. Жоден з палаців не мав укріплень, а значить жителі Криту почувалися в цілковитій безпеці.

Мінойці вели активну морську торгівлю і мали високий рівень мистецтва. Вони контролювали морські шляхи в Середземномор'ї, ведучи торгівлю міддю, керамікою і тканинами. Мінойці використовували як писемність Лінійне письмо А, яке досі не розшифроване, а пізніше, після приходу мікенців з материкової Греції, Лінійне письмо Б.

Одне з найважливіших міст, побудованих мінойцями, було розташоване в Кноссі, на північному узбережжі Криту, і містило в собі палац розміром з два футбольних поля. Близько 1500 року до н.е. писемність мінойців перестала використовуватися, а мінойські палаци демонструють ознаки занепаду і руйнування.

Вчені запропонували багато пояснень того, чому зникла Мінойська цивілізація, включно з виверженням вулкана, землетрусами, зміною клімату, порушенням торговельних шляхів і конфліктом з мікенцями. Але у цієї цивілізації міг бути менш драматичний кінець.

Гай Міддлтон з Університету Ньюкасла каже, що під Мінойською цивілізацією археологи мають на увазі сукупність матеріальної культури, а не народ і не етнічну групу.

Приблизно близько 1500 року до нашої ери у Мінойської цивілізації відбулася зміна мови. У той час як мінойці використовували два не розшифровані листи, відомі як Лінійне письмо А і критські ієрогліфи, мікенці використовували лінійне письмо В, яке кодувало грецьку мову, каже Філіп Бетанкур з Університету Темпл у Філадельфії.

Якщо мінойську мову розглядати як ознаку культури, то вона поступово втрачала своє значення після вторгнення мікенців, які змінили вигляд мінойської культури.

Хоча Міддлтон вважає захоплення Криту мікенцями цілком імовірною причиною занепаду Мінойської цивілізації, він також припускає, що мінойці могли самі перейняти елементи материкової грецької культури з якихось причин.

Однак Нанно Марінатос з Університету штату Іллінойс у Чикаго заявила, що жодного вторгнення на Крит не було. Вчена вважає, що мінойці могли себе захистити від завоювання, адже в них був дуже сильний флот. Марінатос вважає, що причиною занепаду Мінойської цивілізації може бути виверження вулкана на острові в Егейському морі за 110 кілометрів на північ від Криту, що сталося приблизно 1500 року до н.е. Можливо, це завдало значної шкоди мінойцям, знищивши їхні кораблі та порушивши торговельні зв'язки.

Водночас у Мінойської цивілізації могло не бути формального кінця. Бетанкур вважає, що це складне суспільство просто еволюціонувало в суспільство з пізнішим сучасним визначенням. Генетичні дослідження показують, що мінойські гени все ще існують. Нащадки стародавніх мінойців досі живуть на Криті та на інших островах.

Міддлтон також припускає, що не було раптового кінця Мінойської цивілізації, а вона просто змінилася протягом тривалого періоду часу. За слова мученого, на Криті мінойським божествам продовжували поклонятися протягом кількох століть і після 1500 року до нашої ери.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Live Science.