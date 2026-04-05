Зайві роти: планета може прогодувати тільки 2,5 млрд із 8,3 жителів Землі. Що робити з рештою?

Учені дійшли висновку, що збільшення чисельності населення Землі наближає планету до критичної точки. Потрібно терміново вживати заходів, інакше весь світ охопить глобальна криза.

На Землі живе занадто багато людей і планета не може нормально підтримувати життя такої кількості Homo sapiens. Це головний висновок нового дослідження, яке показує, що людство вивело нашу планету далеко за межі її можливостей. Якщо люди і далі буду споживати ресурси в тому ж темпі, то це може призвести до глобальної соціальної та екологічної кризи, пише Фокус.

Вчені вивчили великий масив даних про світове населення і споживання ресурсів планети за останні 1000 років. Дослідження показало, що в минулі століття чисельність населення і споживання людством ресурсів планети були збалансовані з рівнем відновлення цих ресурсів Землею. У міру неухильного зростання населення зростав і попит на ресурси та енергію, але технологічні інновації та природне поповнення запасів ресурсів Землі не відставали.

Але цей баланс почав руйнуватися в середині XX століття. Як кажуть учені, кількість населення стала стрімко зростати, як і споживання ресурсів, і Земля вже не справляється повною мірою з відновленням ресурсів, необхідних для життя людей. Фактично, як показує дослідження, ми наближаємося до критичної точки.

Сьогодні населення Землі становить близько 8,3 мільярда осіб. Автори нового дослідження вважають, що пік чисельності населення Землі припаде на кінець 2060-х або 2070-х років, коли воно становитиме від 11,7 до 12,4 мільярда осіб. Після цього чисельність світового населення може скоротитися вперше з часів пандемії чуми в XIV столітті.

"Земля не може наздогнати те, як ми використовуємо ресурси. Вона не може задовольнити навіть сьогоднішні потреби, і наші висновки показують, що ми чинимо на планету більший тиск, ніж вона може витримати", — кажуть учені.

Проблема Землі значною мірою прихована в надмірній залежності людей від викопного палива. Цей ресурс виснажується набагато швидше, ніж природа може його заповнити. Без цього ресурсу скоротиться і кількість вироблених продуктів харчування.

Розрахунки показують, що стійка чисельність населення Землі становить близько 2,5 мільярда осіб. За такої кількості населення планета може швидко поповнювати свої ресурси і може прогодувати людство.

"Нинішній шлях розвитку людства призведе суспільства до глибших криз, якщо ми не внесемо істотних змін. Системи життєзабезпечення планети вже перебувають під навантаженням, і без швидких змін у тому, як ми використовуємо енергію, землю і продовольство, мільярди людей зіткнуться зі зростаючою нестабільністю", — кажуть науковці.

Дослідники наголошують, що дослідження не пророкує раптового колапсу, а пропонує реалістичну оцінку довгострокових чинників, що формують майбутнє людства. Дослідження не обґрунтовує необхідність глобального скорочення чисельності населення або контролю чисельності населення.

Вчені стверджують, що отримані результати мають спонукати до серйозного переосмислення того, як ми використовуємо землю, воду, енергію та інші ресурси, щоб майбутнє людства було не таким похмурим.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Environmental Research Letters, IFLScience.