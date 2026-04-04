Антикітерський механізм: для чого стародавні греки створили перший аналоговий комп'ютер (фото)

4 квітня 1900 року на дні Егейського моря було виявлено один із найзагадковіших артефактів античного світу — Антикітерський механізм. Цей неймовірно складний пристрій було створено в Стародавній Греції понад 2000 років тому.

Стародавній артефакт, що отримав назву Антикітерський механізм, був виявлений водолазами на дні Егейського моря на затонулому римському кораблі на глибині понад 40 метрів. Стародавній корабель підняли з дна біля острова Антикітера, відповідно, загадковий артефакт отримав назву на честь місця виявлення. Антикітерський механізм часто називають першим у світі аналоговим комп'ютером. Цей складний пристрій було створено в Стародавній Греції понад 2000 років тому, але за рівнем технологій випередив свій час приблизно на 1500 років, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Антикітерський механізм повністю змінив уявлення вчених про Стародавню Грецію. Він довів, що стародавні греки могли створювати технології, які, як вважали, з'явилися тільки в XIV столітті. Зараз фрагменти Антикітерського механізму зберігаються в Національному археологічному музеї в Афінах, столиці Греції, і вчені все ще продовжують їх вивчати.

Антикітерський механізм. Фрагмент Фото: Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com

Перший астрономічний годинник

Антикітерський механізм — це механічний пристрій, створений для розрахунку руху небесних тіл і для визначення астрономічних подій, який складався з більш ніж 30 бронзових шестерень. Пристрій являв собою дерев'яний ящик розміром приблизно із взуттєву коробку з циферблатами зі стрілками на передній і задній панелях. Дві прямокутні бронзові пластини прикривали передню і задню панель. Збоку була ручка: обертаючи її, можна було "перемотувати" час вперед або назад, спостерігаючи за рухом небесних тіл.

Ніхто не знає, хто створив цей механічний пристрій, але припускають, що його було зібрано на острові Родос, і, можливо, за цим творінням стоїть давньогрецький астроном Гіппарх. Вважається, що Антикітерський механізм був створений десь між 150 і 100 роками до нашої ери.

Антикітерський механізм. Реконструкція, 1959 рік Фото: Wikipedia

Учені вважають, що Антикітерський механізм, який часто називають першим аналоговим комп'ютером у світі, є календарем, а також астрономічним, метеорологічним і картографічним пристроєм. Це перший відомий екземпляр механічної Сонячної системи та астрономічного годинника.

Під час виготовлення Антикітерського механізму було використано різні сплави міді з оловом і свинцем, шестерні були бронзовими, як і покриття пристрою.

Для чого був потрібен Антикітерський механізм?

За допомогою цього стародавнього механізму можна було:

відстежувати положення Сонця і Місяця відносно зодіакальних сузір'їв;

передбачати сонячні та місячні затемнення;

передбачати положення Місяця і відстежувати його фази;

визначати дати найважливіших давньогрецьких ігор і свят, включно з Олімпійськими іграми;

визначати положення п'яти відомих тоді планет: Меркурія, Венери, Марса, Юпітера і Сатурна.

Антикітерський механізм. Реконструкція, 2021 рік Фото: habr.com

Дослідження Антикітерського механізму

У 1959 році вчені представили перший докладний опис роботи Антикітерського механізму. У 2002 році вчені з'ясували, що пристрій використовували не тільки для розрахунку руху Сонця і Місяця, а й Меркурія, Венери, Марса, Юпітера і Сатурна.

Під час досліджень, які проводилися з 2006 по 2016 рік, вчені змогли не просто побачити дуже дрібні слова, вигравірувані на бронзових пластинах, а й розшифрувати їх. Виявилося, що це інструкція з використання механізму, а також там був опис астрономічних подій.

У 2021 році вчені змогли повністю відтворити механізм, який приводив у дію цей стародавній пристрій і створили його діючу модель, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що у 2025 році вчені за результатами нового дослідження дійшли висновку, що Антикітерський механізм міг мати дещо інші функції.