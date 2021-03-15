Випередив час. Учені розкрили таємниці "першого комп'ютера" (фото)

Грунтуючись на античних математичних методах і використовуючи повну 3D-модель, експерти з'ясували, для чого застосовувався давній Антикітерський механізм.

Британські вчені за допомогою комп'ютерного моделювання відтворили Антикітерський механізм, якому приблизно дві тисячі років, пише Live Science.

Пристрій було виявлено в 1901 році грецькими нирцями за губками, які натрапили на останки корабля, імовірно, затонулого в 1 столітті до н.е.

Однак механізм роботи, за допомогою якого цей давній хитромудрий пристрій пророкував рух Сонця, Місяця, сонячні і місячні затемнення, п'ять відомих тоді планет, а також дати Олімпійських ігор, довгий час залишався загадкою.

Проте, незважаючи на роки кропітких досліджень і суперечок, досі вчені не могли повністю відтворити механізм, який приводив у дію цей дивовижний пристрій.

[ + – ] Антикітерський механізм у розібраному вигляді. Фото: Tony Freeth/UCL

Щоб повністю відтворити принцип роботи Антикітерського механізму, фахівці з Університетського коледжу Лондона зробили знімки за допомогою рентгену і склали його повну 3D-модель, ґрунтуючись на античних математичних методах.

"Це нове дослідження кидає виклик усім нашим упередженням щодо технологічних можливостей давніх греків", — зазначають учені.

Навіщо відтворювати цей механізм?

Експерти вирішили відтворити пристрій, оповитий безліччю таємниць, щоб відповісти на ряд запитань, що цікавлять. Важливо зазначити, що його модель відповідає всім фізичним свідченням і описам, вигравіюваними на самому комп'ютері.

Складні шестерінки, з яких складався механізм пристрою, відповідають розміру шестерень зі старовинного дідового годинника, проте інші шестерні, виявлені приблизно в той же період — набагато більші. Їх використовували в балістах, великих арбалетах і катапультах.

[ + – ] Найбільший зразок Антикітерського механізму, виставлений у Національному археологічному музеї в Афінах, Греція. Фото: National Archaeological Museum, Athens, Greece

Ця витонченість викликає безліч питань про процес виробництва, який створив такий унікальний складний пристрій, а також про те, чому воно було виявлене на давньому затонулому кораблі біля острова Антикітера.

"Що він робить на цьому кораблі? Ми знайшли тільки одну третину, де ж решта дві? Невже вони проржавіли? На ці та інші питання ми можемо відповісти тільки за допомогою експериментальної археології", — підкреслив провідний автор дослідження Адам Войчик.

Створення першого комп'ютера

Щоб відтворити свою модель, фахівці використовували всі минулі дослідження пристрою, включаючи роботу Майкла Райта, колишнього куратора Музею науки в Лондоні, який раніше сконструював робочу копію.

Використовуючи написи, знайдені на механізмі, і математичну модель руху планет, вперше розроблену давньогрецьким філософом Парменідом, вони змогли створити комп'ютерну модель механізму шестернями, які містилися всередині відсіку завглибки всього лише 2,5 см.

Фото: Brett Seymour/WHOI

Їхня модель відтворює кожну шестерню і циферблат, щоб показати, як планети, Сонце і Місяць рухаються по Зодіаку (стародавня карта зірок) на лицьовій стороні, і місячні затемнення з фазами на зворотній. Також він повторює нині застаріле давньогрецьке припущення про те, що всі небесні тіла обертаються навколо Землі.

Тепер же, коли комп'ютерна модель готова, дослідники хочуть створити фізичні варіанти, спочатку використовуючи сучасні методи, щоб перевірити працездатність пристрою, а потім методи, які застосовувалися давніми греками.

"У нас немає ніяких доказів того, що стародавні греки могли побудувати щось подібне. Єдиний спосіб це перевірити — спробувати побудувати його за давньогрецьким зразком", — додає Войчик.

[ + – ] Кожна шестерня в механізмі відображає рух небесного тіла. Фото: Tony Freeth/UCL

Крім того, серед учених точаться суперечки про те, для кого він був сконструйований і ким. Багато хто вважає, що це зробив Архімед. Він жив приблизно в той же час, коли був побудований комп'ютер, і ні в кого не було такого рівня інженерних здібностей, як у нього.

Більше того, останки затонулого корабля належали римлянам. Вони вбили Архімеда під час облоги Сіракуз, після того як винайдена ним зброя не змогла перешкодити їм захопити місто. Також загадкою залишається, чи використовували стародавні греки подібні методи для створення інших, ще не відкритих пристроїв.