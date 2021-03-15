Опередивший время. Ученые раскрыли тайны "первого компьютера" (фото)

Основываясь на древнегреческих математических методах, и используя полную 3D-модель, эксперты выяснили для чего применялся древний Антикитерский механизм.

Британские ученые с помощью компьютерного моделирования воссоздали Антикитерский механизм, которому примерно две тысячи лет, пишет Live Science.

Устройство было обнаружено в 1901 году греческими ныряльщиками за губками, которые наткнулись на останки корабля, предположительно, затонувшего в 1 веке до н.э.

Однако механизм работы, с помощью которого это древнее хитроумное устройство предсказывало движения Солнца, Луны, солнечных и лунных затмений, пяти известных тогда планет, а также даты Олимпийских игр, долгое время оставался загадкой.

Тем не менее, несмотря на годы кропотливых исследований и споров, до сих пор ученые не могли полностью воспроизвести механизм, который приводил в действие это удивительное устройство.

[ + – ] Антикитерский механизм в разобранном виде. Фото: Tony Freeth/UCL

Чтобы полностью воссоздать принцип работы Антикитерского механизма, специалисты из Университетского колледжа Лондона сделали снимки при помощи рентгена и составили его полную 3D-модель, основываясь на древнегреческих математических методах.

"Это новое исследование бросает вызов всем нашим предубеждениям относительно технологических возможностей древних греков", — отмечают ученые.

Зачем воссоздавать этот механизм?

Эксперты решили воспроизвести устройство, окутанное множеством тайн, чтобы ответить на ряд интересующих вопросов. Важно отметить, что его модель соответствует всем физическим свидетельствам и описаниям, выгравированным на самом компьютере.

Сложные шестеренки, из которых состоял механизм устройства, соответствуют размеру шестеренок из старинных дедушкиных часов, однако другие шестерни, обнаруженные примерно в тот же период — гораздо крупнее. Их использовали в баллистах, больших арбалетах и катапультах.

[ + – ] Самый крупный образец Антикиферского механизма выставлен в Национальном археологическом музее в Афинах, Греция. Фото: National Archaeological Museum, Athens, Greece

Эта изощренность вызывает множество вопросов о процессе производства, создавшем такое уникально сложное устройство, а также о том, почему оно было обнаружено на древнем затонувшем корабле у острова Андикитира.

"Что он делает на этом корабле? Мы нашли только одну треть, где же остальные две? Неужели они проржавели? На эти и другие вопросы мы можем ответить только с помощью экспериментальной археологии", — подчеркнул ведущий автор исследования Адам Войчик.

Создание первого компьютера

Чтобы воссоздать свою модель, специалисты использовали все прошлые исследования устройства, включая работу Майкла Райта, бывшего куратора Музея науки в Лондоне, который ранее сконструировал рабочую копию.

Используя надписи, найденные на механизме, и математическую модель движения планет, впервые разработанную древнегреческим философом Парменидом, они смогли создать компьютерную модель механизма из перекрывающихся шестеренок, которые помещались внутри отсека глубиной всего лишь 2,5 см.

Фото: Brett Seymour/WHOI

Их модель воспроизводит каждую шестерню и вращающийся циферблат, чтобы показать, как планеты, Солнце и Луна движутся по Зодиаку (древняя карта звезд) на лицевой стороне, и лунные затмения с фазами на обратной. Также он повторяет ныне устаревшее древнегреческое предположение о том, что все небесные тела вращаются вокруг Земли.

Теперь же, когда компьютерная модель готова, исследователи хотят создать физические варианты, сначала используя современные методы, чтобы проверить работоспособность устройства, а затем методы, которые применялись древними греками.

"У нас нет никаких доказательств того, что древние греки могли построить нечто подобное. Единственный способ это проверить — попытаться построить его по древнегреческому образцу", — добавляет Войчик.

[ + – ] Каждая шестерня в механизме отображает движение небесного тела. Фото: Tony Freeth/UCL

Кроме того, среди ученых ведутся споры о том, для кого он был сконструирован и кем. Многие считают, что это сделал Архимед. Он жил примерно в то же время, когда был построен компьютер, и ни у кого не было такого уровня инженерных способностей, как у него.

Более того, останки затонувшего корабля, принадлежали римлянам. Они убили Архимеда во время осады Сиракузы, после того как изобретенное им оружие не смогло помешать им захватить город. Также загадкой остается, использовали ли древние греки подобные методы для создания других, еще не открытых устройств.