Царица из бронзового века. В Испании найдена могила древней правительницы и ее сокровища (фото)

Исследователи считают, что найденное захоронение принадлежит древней культуре Эль-Агар.

Ученые нашли богатое захоронение, которое может пролить свет на одну из самых сложных европейских цивилизаций бронзового века – Эль-Агар. Об этом сообщает Science Alert.

По словам археологов, это одно из самых роскошных захоронений бронзового века в Европе. В могиле были найдены останки женщины и мужчины, а вместе с ними дорогие женские украшения и артефакты. Находка предполагает, что при жизни усопшая имела высокий социальный статус, в сравнении с мужчиной.

Исследователи под руководством археолога Висенте Лулля из Автономного университета Барселоны пришли к выводу, в древней культуре женщины могли играть более важную политическую роль, чем предполагалось ранее.

Найденная могила представляет из себя большой керамический сосуд и была найдена на археологическом участке Ла-Альмолойя на Пиренейском полуострове. Сосуд с останками размещался под полом помещения, которое могло быть административным залом во дворце.

"В этой большой комнате могли проводиться общественные собрания до 50 человек. Нам остается лишь предполагать, были ли эти собрания предназначены для принятия совместных решений или же для передачи приказов внутри иерархической цепочки", – пишут исследователи.

Ученые выяснили, что мужчина из богатого захоронения умер в возрасте от 35 до 40 лет, а женщина – от 25 до 30 лет. Генетический анализ подтвердил, что они не были родственниками, но умерли примерно в одной и то же время, около 1730 г. до н.э. Найденные рядом с захоронением останки принадлежат двум дочерям пары.

Также на костях мужчины были найдены признаки деформации, соответствующие длительной физической активности, возможно, верховой езде. Кроме этого, у мужчины были найдены следы зажившей травмы головы.

В скелете женщины были обнаружены признаки врожденных аномалий, включая отсутствующее ребро, лишь шесть шейных позвонков и сросшиеся крестцовые позвонки. Следы на ее ребрах могли быть вызваны легочной инфекцией, из-за которой женщина могла умереть.

Пара была похоронена вместе с 29 предметами, большинство из которых были серебренными. Большая часть украшений принадлежала женщине – ожерелья, браслеты на ее руках, шило с посеребренной ручкой и керамические горшки, искусно покрытые серебром.

Фото: Arqueoecologia Social Mediterrània Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona

На руке у мужчины был найден серебренный браслет, на его шее было ожерелье из семи больших цветных бусин, а рядом лежал кинжал с серебренными заклепками. Также были найдены два золотых туннеля для ушей, вероятно, принадлежавшие мужчине.

Но женское украшение для головы по-настоящему удивило исследовательскую группу. В захоронении был найден серебренный обруч или диадема с серебренными диском, который доходил до лба женщины или переносицы. Дело в том, что подобные диадемы уже находили ранее в богато украшенных женских могилах в 19 веке.

Фото: Arqueoecologia Social Mediterrània Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona

"Диадемы были символическими украшениями, созданными для доминирующего правящего класса", – говорит археолог из Автономного университета Барселоны Кристина Рихуэте-Эррада.

Суммарный вес серебра в погребальном инвентаре составлял около 230 граммов. По меркам того времени, это было несметное богатство, например, в Вавилоне дневная зарплата рабочего составляла 0,23 до 0,26 грамма серебра. Таким образом, мужчина и женщина были похоронены с зарплатой вавилонского рабочего за 938 дней.

Предыдущие исследования предполагали, что женщины, похороненные в таких богатых могилах, были либо правителями, либо женами правителей. Ученые склоняются к тому, что женщина из последнего захоронения была правительницей.

"В арагарском обществе женщин из правящих классов хоронили с диадемами, а мужчин с мечами или кинжалами", – подытожили исследователи.