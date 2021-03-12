Цариця з бронзового століття. В Іспанії знайдена могила стародавньої правительки і її скарби (фото)

Дослідники вважають, що знайдене поховання належить стародавній культурі Ель-Агар.

Учені знайшли багате поховання, яке може пролити світло на одну з найскладніших європейських цивілізацій бронзового століття — Ель-Агар. Про це повідомляє Science Alert.

За словами археологів, це одне з найбільш розкішних поховань бронзового століття в Європі. У могилі були знайдені останки жінки і чоловіка, а разом з ними дорогі жіночі прикраси й артефакти. Знахідка передбачає, що за життя покійна мала високий соціальний статус порівняно з чоловіком.

Дослідники під керівництвом археолога Вісенте Луллія з Автономного університету Барселони дійшли до висновку, що в стародавній культурі жінки могли відігравати більш важливу політичну роль, ніж передбачалося раніше.

Знайдена могила являє собою велику керамічну посудину і була знайдена на археологічній ділянці Ла-Альмолойя на Піренейському півострові. Посудина з останками розміщувалася під підлогою приміщення, яке могло бути адміністративним залом у палаці.

"У цій великій кімнаті можна було проводити громадські збори до 50 осіб. Нам залишається лише припускати, чи були ці збори призначені для прийняття спільних рішень або ж для передачі наказів всередині ієрархічного ланцюжка", — пишуть дослідники.

Учені з'ясували, що чоловік з багатого поховання помер у віці від 35 до 40 років, а жінка — від 25 до 30 років. Генетичний аналіз підтвердив, що вони не були родичами, але померли приблизно в один час, близько 1730 р до н.е. Знайдені поруч з похованням останки належать двом дочкам пари.

Також на кістках чоловіка були знайдені ознаки деформації, відповідні тривалій фізичній активності, можливо, верховій їзді. Крім цього, у чоловіка були знайдені сліди травми голови.

У скелеті жінки були виявлені ознаки вроджених аномалій, включаючи відсутнє ребро, лише шість шийних хребців і зрощені крижові хребці. Сліди на її ребрах могли бути викликані легеневою інфекцією, через яку жінка могла померти.

Пара була похована разом з 29 предметами, більшість з яких були срібними. Велика частина прикрас належала жінці — намисто, браслети на її руках, шило з посрібленою ручкою і керамічні горщики, майстерно покриті сріблом.

Фото: могила бронзовый век

На руці чоловіка було знайдено срібний браслет, на його шиї було намисто із семи великих кольорових намистин, а поруч лежав кинджал зі срібними заклепками. Також були знайдені два золотих тунелі для вух, що, ймовірно, належали чоловікові.

Але жіноча прикраса для голови по-справжньому здивувала дослідницьку групу. У похованні було знайдено срібний обруч, або діадему, зі срібним диском, який доходив до чола жінки або перенісся. Справа в тому, що подібні діадеми вже знаходили раніше в пишних жіночих могилах у 19 столітті.

Фото: могила бронзовый век

"Діадеми були символічними прикрасами, створеними для домінувального правлячого класу", — говорить археолог з Автономного університету Барселони Христина Ріхуете-Еррада.

Сумарна вага срібла в похоронному інвентарі становила близько 230 грамів. За мірками того часу, це було незліченне багатство, наприклад, у Вавилоні денна зарплата робітника становила 0,23 до 0,26 грама срібла. Таким чином чоловік і жінка були поховані із зарплатою вавилонського робочого за 938 днів.

Попередні дослідження припускали, що жінки, поховані в таких багатих могилах, були або правителями, або дружинами правителів. Учені схиляються до того, що жінка з останнього поховання була правителькою.

"У арагарському суспільстві жінок з правлячих класів ховали з діадемами, а чоловіків з мечами чи кинджалами", — підсумували дослідники.