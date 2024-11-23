"Срочно нужна помощь": школьник позвонил в 911 и попросил помочь с математикой (видео)

Диспетчер Ким Краузе объяснила мальчику, что 911 предназначен для экстренных случаев, а не для школьных задач. Тем не менее она проявила сочувствие и решила попытаться помочь.

В штате Висконсин (США) 10-летний мальчик обратился в службу 911 с неожиданной просьбой: помочь ему с домашним заданием по математике. Об этом пишет UPI.

Согласно сообщению офиса шерифа округа Шавано, ребенок позвонил, потому что его семья не смогла разобраться с задачей.

"Он объяснил, что его семья "не очень хорошо разбирается в математике" и ему срочно нужна помощь", — говорится в посте в социальных сетях.

Диспетчер Ким Краузе, которая приняла звонок, объяснила мальчику, что 911 предназначен для экстренных случаев, а не для школьных задач. Тем не менее, она проявила сочувствие и решила попытаться помочь.

"Она спросила: "Могу я помочь вам с задачей?" Однако, когда ребенок задал сложный вопрос с десятичными дробями, она призналась, что не справится, и решила найти поблизости помощника шерифа", — рассказал шериф Джордж Ленцнер.

Помощник шерифа Чейз Мейсон оказался неподалеку и согласился помочь.

"Лично я не слишком силен в математике, но не мог не откликнуться", — отметил он.

Мейсон встретился с мальчиком, разобрался в задаче и смог помочь решить ее. После этого он оставил ребенку визитную карточку, посоветовав в будущем использовать неэкстренную линию, если ситуация не угрожает жизни.

"Этот случай напоминает нам, что мы всегда готовы помочь, но экстренные линии должны оставаться свободными для реальных чрезвычайных ситуаций", — отметили в офисе шерифа.

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