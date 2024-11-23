"Терміново потрібна допомога": школяр зателефонував у 911 і попросив допомогти з математикою (відео)

Диспетчерка Кім Краузе пояснила хлопчикові, що 911 призначений для екстрених випадків, а не для шкільних завдань. Проте вона виявила співчуття і вирішила спробувати допомогти.

У штаті Вісконсин (США) 10-річний хлопчик звернувся до служби 911 з несподіваним проханням: допомогти йому з домашнім завданням з математики. Про це пише UPI.

Згідно з повідомленням офісу шерифа округу Шавано, дитина зателефонувала, бо її сім'я не змогла розібратися із завданням.

"Він пояснив, що його сім'я "не дуже добре розуміється на математиці" і йому терміново потрібна допомога", — ідеться в пості в соціальних мережах.

Диспетчерка Кім Краузе, яка прийняла дзвінок, пояснила хлопчикові, що 911 призначений для екстрених випадків, а не для шкільних завдань. Проте, вона виявила співчуття і вирішила спробувати допомогти.

"Вона запитала: "Можу я допомогти вам із завданням?" Однак, коли дитина поставила складне запитання з десятковими дробами, вона зізналася, що не впорається, і вирішила знайти поблизу помічника шерифа", — розповів шериф Джордж Ленцнер.

Помічник шерифа Чейз Мейсон опинився неподалік і погодився допомогти.

"Особисто я не надто сильний у математиці, але не міг не відгукнутися", — зазначив він.

Мейсон зустрівся з хлопчиком, розібрався в задачі й зміг допомогти вирішити її. Після цього він залишив дитині візитну картку, порадивши в майбутньому використовувати неекстрену лінію, якщо ситуація не загрожує життю.

"Цей випадок нагадує нам, що ми завжди готові допомогти, але екстрені лінії мають залишатися вільними для реальних надзвичайних ситуацій", — зазначили в офісі шерифа.

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