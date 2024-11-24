Идеальное решение: пара пенсионеров решила переехать жить на лайнер вместо покупки дома

Супруги решили, что им выгоднее жить на кораблях на пенсии, ведь стоимость ипотеки постоянно растет.

Жить на круизном лайнере дешевле, чем выплачивать ипотеку? Всем известно, что цены на жилье резко растут и вряд ли будут сильно падать в ближайшее время. Поэтому вполне естественно, что люди ищут альтернативы — например, отправиться в круиз. Об этом говорится в издании Unilad.

Анджелин и Ричард Берк из Сиэтла решили сдаться и отправиться в плавание на круизных лайнерах в мае 2021 года, и они утверждают, что их решение гораздо лучше для их кошельков по сравнению с выплатой ипотеки за недвижимость на суше.

И Анджелин, и Ричарду уже за 50, и они поняли, что могут продолжать путешествовать всю оставшуюся жизнь.

Они садились и сходили с различных круизных лайнеров по всему миру, включая 51-дневное путешествие из Сиэтла в Сидней.

"Наш первоначальный план состоял в том, чтобы жить в разных странах по месяцу за раз и в конечном итоге уйти на пенсию на круизных лайнерах, когда мы станем старше. Мы любим путешествовать и искали способ постоянно путешествовать на пенсии, который имел бы финансовый смысл", — продолжила Анджелин.

Благодаря довольно скромному образу жизни, а также членству в программах лояльности и использованию распродаж пара смогла сразу выйти на пенсию.

И они не планируют возвращаться на сушу в ближайшее время.

Анджелин рассказала, что средняя стоимость в день составляла 89 долларов США, включая стоимость номера, еды, развлечений, транспорта, чаевых, портовых сборов и налогов.

Она добавила, что план "вполне укладывается" в "пенсионный бюджет" пары и, по-видимому, даже принес им дополнительные деньги, которые они могли потратить.

Напомним, ранее Фокус писал, что девятимесячный круиз Ultimate World Cruise, организованный компанией Royal Caribbean, наконец-то возвращается в порт после того, как стал приключением всей жизни для 650 путешественников, заплативших за это удовольствие от 59 999 до 117 599 тысяч долларов.

А вот 67-летний путешественник, который пожелал остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".