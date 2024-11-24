Ідеальне рішення: пара пенсіонерів вирішила переїхати жити на лайнер замість купівлі будинку

Подружжя вирішило, що їм вигідніше жити на кораблях на пенсії, адже вартість іпотеки постійно зростає.

Жити на круїзному лайнері дешевше, ніж виплачувати іпотеку? Усім відомо, що ціни на житло різко зростають і навряд чи будуть сильно падати найближчим часом. Тому цілком природно, що люди шукають альтернативи — наприклад, вирушити в круїз. Про це йдеться у виданні Unilad.

Анджелін і Річард Берк із Сіетла вирішили здатися й вирушити в плавання на круїзних лайнерах у травні 2021 року, і вони стверджують, що їхнє рішення набагато краще для їхніх гаманців, якщо порівнювати з виплатою іпотеки за нерухомість на суші.

І Анджелін, і Річарду вже за 50, і вони зрозуміли, що можуть продовжувати подорожувати все життя.

Вони сідали і сходили з різних круїзних лайнерів по всьому світу, включно з 51-денною подорожжю із Сіетла до Сіднея.

"Наш початковий план полягав у тому, щоб жити в різних країнах по місяцю за раз і зрештою піти на пенсію на круїзних лайнерах, коли ми станемо старшими. Ми любимо подорожувати і шукали спосіб постійно подорожувати на пенсії, який мав би фінансовий сенс", — продовжила Анджелін.

Завдяки доволі скромному способу життя, а також членству в програмах лояльності та використанню розпродажів пара змогла одразу вийти на пенсію.

І вони не планують повертатися на сушу найближчим часом.

Анджелін розповіла, що середня вартість на день становила 89 доларів США, включно з вартістю номера, їжі, розваг, транспорту, чайових, портових зборів і податків.

Вона додала, що план "цілком укладається" в "пенсійний бюджет" пари і, мабуть, навіть приніс їм додаткові гроші, які вони могли витратити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дев'ятимісячний круїз Ultimate World Cruise, організований компанією Royal Caribbean, нарешті повертається в порт після того, як став пригодою всього життя для 650 мандрівників, які заплатили за це задоволення від 59 999 до 117 599 тисяч доларів.

А ось 67-річний мандрівник, який побажав залишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".