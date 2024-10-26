Прожил на лайнере более 20 лет: мужчина признался, во сколько ему это обошлось

Кубинец Марио Сальседо прожил 23 года на кораблях и ни разу не пожалел о том, что выбрал такой образ жизни.

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Вы, вероятно, знаете, что стоимость покупки или аренды жилья сейчас довольно высока. Неважно, квартира это, дом, совместное проживание — что бы это ни было, это может сильно ударить по вашему кошельку и карманным деньгам. Поэтому в последние годы некоторые люди избавляются от всего и решают попробовать более необычную ситуацию с жильем. Об этом пишет издание Unilad.

Так, кубинец Марио Сальседо решил сделать большой шаг к жизни в море более 20 лет назад, когда ему было 47 лет, и, похоже, ни о чем не жалеет. Кажется, он живет своей лучшей жизнью, и команда Royal Caribbean Voyager of the Seas ласково дала ему прозвище "Супер Марио".

Сальседо рассказал о некоторых своих расходах и о том, каково это — жить на плавучем доме, совершающем кругосветное плавание на протяжении многих лет.

"Я так привык к жизни на кораблях, что мне там комфортнее, чем на суше. Уже 23 года. Всегда на Royal Caribbean. Это лучший образ жизни, который я могу найти. Более 9000 ночей в круизах с Royal Caribbean, 52 недели в году. Круизы никогда не надоедают", — рассказал он.

Он также объяснил, что он довольно хорошо умеет держать себя в рамках ограниченного бюджета, и на свои основные ежедневные расходы он обычно тратит около 100 долларов, однако он предупредил, что дополнительные расходы могут быстро вырасти.

Чтобы снизить расходы, он проводит время в Карибском море, но если он захочет путешествовать дальше, ему придется расстаться с большим количеством денег.

В 2019 году он сказал, что за внутреннюю каюту без окна он мог бы заплатить 72 093 доллара в год. Эта сумма вырастает до 101 258 долларов за каюту с балконом и еще выше — до 136 000 долларов, если вы хотите полулюкс.

Сальседо также сказал, что эти расходы за год все равно меньше, чем расходы на переезд в дом престарелых, так что это неплохой выбор для жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что девятимесячный круиз Ultimate World Cruise, организованный компанией Royal Caribbean, наконец-то возвращается в порт после того, как стал приключением всей жизни для 650 путешественников, заплативших за это удовольствие от 59 999 до 117 599 тысяч долларов.

А вот 67-летний путешественник, который пожелал остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".