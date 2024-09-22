"Навсегда забыли об аренде": пара сделала из микроавтобуса квартиру-студию (фото, видео)

Популярность "жилья на колесах" резко возросла в последние годы, поэтому Сесиль с Хосе увлеклись этой тенденцией, создав уникальный и креативный дизайн.

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Супруги из Великобритании привлекли внимание широкой общественности благодаря превращению микроавтобуса в минималистичную квартиру-студию со всеми удобствами. О своем опыте парочка рассказала на странице в TikTok, где за ними следит более 50 тысяч пользователей сети.

В одном из самых свежих видео Сесиль и Хосе проводят экскурсию по квартире-студии на колесах под названием "Рокки", особенностью которой является скрытая ванная комната с туалетом, выглядящая как шкаф с отдельным сиденьем.

"Жизнь в городе может быть утомительной, и многим из нас нужно время на себя, чтобы воссоединиться с природой", — объясняет 46-летняя Сесиль в интервью журналистам издания Luxury Travel Daily.

Микроавтобус стал квартирой-студией

По словам женщины, популярность такого жилья резко возросла в последние годы, поэтому они с Хосе также увлеклись этой тенденцией, создав уникальный и креативный дизайн с массой скрытых функций внутри транспортного средства.

"Этот фургон имеет так много замечательных особенностей, но скрытый душ, безусловно, одна из наших любимых, поскольку создает невероятное ощущение открытости — без громоздкой кабины, перекрывавшей визуальное восприятие пространства", — объясняет она.

Этот ролик завирусился в TikTok, собрав десятки тысяч лайков. Подписчики оставили множество восторженных отзывов в разделе комментариев.

Один из зрителей заметил: "Это невероятно умно и хорошо выполнено";

Другой отметил: "Ого! Это самое умное переоборудование фургона, которое я когда-либо видел!";

"Теперь ты навсегда забудешь об аренде", — добавил еще один участник обсуждения.

Сесиль и Хосе позже уточнили, что они переоборудовали микроавтобус по заказу клиента, который просил разработать уникальный дизайн с ванной комнатой скрытого монтажа.

Ванная комната в микроавтобусе Фото: Vanpuravida | TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний Дейл Ренкмор и 26-летняя Нэнси Керина из Лондона (Великобритания) за год сэкономили на аренде жилья 10 тысяч фунтов стерлингов (около 531 тыс. грн), приобретя и отремонтировав старую узкофюзеляжную лодку 1970-х годов. Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому это оказалось идеальным решением жилищного вопроса.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (около 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.