"Назавжди забули про оренду": пара зробила з мікроавтобуса квартиру-студію (фото, відео)

Популярність "житла на колесах" різко зросла в останні роки, тож Сесіль з Хосе захопились цією тенденцією, створивши унікальний та креативний дизайн.

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Подружжя з Великої Британії привернуло увагу широкої громадськості завдяки перетворенню мікроавтобуса на мінімалістичну квартиру-студію з усіма вигодами. Про свій досвід парочка розповіла на сторінці у TikTok, де за ними стежить понад 50 тисяч користувачів мережі.

В одному з найсвіжіших відео Сесіль та Хосе проводять екскурсію квартирою-студією на колесах під назвою "Роккі", особливістю якої є майстерно прихована ванна кімната з туалетом, що виглядає як шафа з окремим сидінням.

"Життя у місті може бути виснажливим, і багатьом з нас потрібен час на себе, щоб возз'єднатися з природою", — пояснює 46-річна Сесіль в інтерв’ю журналістам видання Luxury Travel Daily.

Мікроавтобус став квартирою-студією

За словами жінки, популярність такого житла різко зросла в останні роки, тож вони з Хосе також захопились цією тенденцією, створивши унікальний та креативний дизайн з масою прихованих функцій всередині транспортного засобу.

"Цей фургон має так багато чудових особливостей, але прихований душ, безумовно, одна з наших улюблених, оскільки створює неймовірне відчуття відкритості — без громіздкої кабіни, що переривала б візуальне сприйняття простору", — пояснює вона.

Цей ролик завірусився у TikTok, отримавши десятки тисяч вподобань. Підписники залишили безліч захоплених відгуків у розділі коментарів.

Один із глядачів зауважив: "Це неймовірно розумно та гарно виконано";

Інший зазначив: "Ого! Це найрозумніше переобладнання фургона, яке я коли-небудь бачив!";

"Тепер ти назавжди забудешся про оренду", — додав ще один учасник обговорення.

Сесіль та Хосе пізніше уточнили, що вони переобладнали цей мікроавтобус на замовлення клієнта, який просив розробити унікальний дизайн з ванною кімнатою прихованого монтажу.

Ванна кімната в мікроавтобусі Фото: Vanpuravida | TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річний Дейл Ренкмор та 26-річна Ненсі Керіна з Лондона (Велика Британія) за рік заощадили на оренді житла 10 тисяч фунтів стерлінгів (близько 531 тис. грн), придбавши й відремонтувавши старий вузькофюзеляжний човен 1970-х років. Пара не хотіла зв’язуватися з іпотекою, тож це виявилось ідеальним розв'язання житлового питання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (близько 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.