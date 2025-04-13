Таємниця Антикітерського механізму: навіщо його насправді створили стародавні греки (фото)

Загадковий Антикітерський механізм був створений 2000 років тому, і він довгий час спантеличував учених. Нове дослідження розкриває його передбачуване призначення. Вчені вважають, що цей механізм не був астрономічним вимірювальним приладом, а був просто іграшкою. Хоча і з цим припущенням не все так просто.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Антикітерський механізм виявили на борту затонулого давньогрецького корабля 1901 року. Понад сто років призначення цього механізму залишалося загадкою для вчених. Кілька років тому комп'ютерна томографія показала, що цей пристрій, створений 2000 років тому, був астрономічним вимірювальним приладом.

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Механізм складався з безлічі взаємопов'язаних шестерень і різних індикаторів, і, мабуть, міг виконувати багато завдань. Вони включають зазначення дати відповідно до давньогрецького календаря, відображення положення Сонця, Місяця і планет і передбачення майбутніх місячних і сонячних затемнень.

Але чи був це древній потужний "комп'ютер", чи просто іграшка? Чи був цей механізм одноразовим або зразком масового інструменту? Ці питання не давали спокою вченим багато років. Учені намагалися зрозуміти, наскільки точним є Антикітерський механізм, щоб визначити його призначення. Якщо він не був дуже точним, то міг бути просто іграшкою або ж освітньою моделлю. Якщо він був точним, його могли використовувати стародавні вчені. Але Антикітерський механізм перебував під водою дуже довгий час і невідомо скільки він працював до того, як опинився в морі. Його шестерні сильно пошкоджені і багато деталей відсутні.

Автори нового дослідження створили моделювання, яке відтворило рухи Антикітерського механізму. Це моделювання включало помилки, пов'язані з неточним характером його виготовлення, коли шестерні не мали точної відстані між собою. На відміну від попередніх спроб відтворити роботу пристрою, вчені також також також включили точну модель трикутних зубців шестерень механізму, які впливають на те, наскільки добре шестерні зчіплюються одна з одною і наскільки добре індикатори вказують на передбачувану астрономічну ціль.

Антикітерський механізм Фото: Live Science

Учені виявили, що Антикітерський механізм не міг використовуватися як вимірювальний прилад. Його можна було завести лише приблизно на чотири місяці вперед, перш ніж він неминуче заклинював, або його шестерні просто від'єднувалися. Потім користувачеві доводилося все скидати, щоб знову запустити пристрій. З огляду на те, що індикатори, які відмічають дату, охоплюють цілий рік, ця проблема із заклинюванням здається дуже великою.

Тому вчені вважають, що Антикітерський механізм з одного боку міг бути іграшкою, яка ніколи не була призначена для точних вимірів, і вимагала постійного налаштування. Але, з огляду на те, що це складний пристрій, вчені все ж таки не зовсім вірять у те, що Антикітерський механізм був звичайною іграшкою.

Інша можливість, яку вчені вважають вірогіднішою, полягає в тому, що поточні виміри шестерень і зубців невірні. Комп'ютерна томографія може забезпечити тільки певний рівень роздільної здатності, а 2000 років корозії могли деформувати компоненти. Творці цього механізму могли зробити його досить точним, щоб уникнути заклинювання і, як і раніше, забезпечувати надійні прогнози на роки вперед.

У будь-якому разі, Антикітерський механізм являє собою вершину стародавнього інженерного мистецтва. І незважаючи на сучасні технології його кінцеве призначення може назавжди залишитися загадкою, кажуть учені.

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