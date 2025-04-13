Тайна Антикитерского механизма: зачем его на самом деле создали древние греки (фото)

Загадочный Антикитерский механизм был создан 2000 лет назад, и он долгое время озадачивал ученых. Новое исследование раскрывает его предполагаемое предназначение. Ученые считают, что этот механизм не был астрономическим измерительным прибором, а был просто игрушкой. Хотя и с этим предположением не все так просто.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Антикитерский механизм обнаружили на борту затонувшего древнегреческого корабля в 1901 году. Более ста лет предназначение этого механизма оставалось загадкой для ученых. Несколько лет назад компьютерная томография показала, что это устройство, созданное 2000 лет назад, было астрономическим измерительным прибором.

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Механизм состоял из множества взаимосвязанных шестеренок и различных индикаторов, и, по-видимому, мог выполнять много задач. Они включают указание даты в соответствии с древнегреческим календарем, отображение положения Солнца, Луны и планет и предсказание будущих лунных и солнечных затмений.

Но был ли это древний мощный "компьютер" или просто игрушка? Был ли этот механизм одноразовым или образцом массового инструмента? Эти вопросы не давали покоя ученым много лет. Ученые пытались понять, насколько точным является Антикитерский механизм, чтобы определить его предназначение. Если он не был очень точным, то мог быть просто игрушкой или же образовательной моделью. Если он был точным, его могли использовать древние ученые. Но Антикитерский механизм находился под водой очень долго время и неизвестно сколько он работал до того, как оказался в море. Его шестерни сильно повреждены и многие детали отсутствуют.

Авторы нового исследования создали моделирование, которое воспроизвело движения Антикитерского механизма. Это моделирование включало ошибки, связанные с неточным характером его изготовления, когда шестерни не имели точного расстояния между собой. В отличие от предыдущих попыток воссоздать работу устройства, ученые также также включили точную модель треугольных зубцов шестеренок механизма, которые влияют на то, насколько хорошо шестерни сцепляются друг с другом и насколько хорошо индикаторы указывают на предполагаемую астрономическую цель.

Антикитерский механизм Фото: Live Science

Ученые обнаружили, что Антикитерский механизм не мог использоваться как измерительный прибор. Его можно было завести только примерно на четыре месяца вперед, прежде чем он неизбежно заклинивал, или его шестерни просто отсоединялись. Затем пользователю приходилось все сбрасывать, чтобы снова запустить устройство. Учитывая, что индикаторы, отмечающие дату, охватывают целый год, эта проблема с заклиниванием кажется очень большой.

Поэтому ученые считают, что Антикитерский механизм с одной стороны мог быть игрушкой, которая никогда не была предназначена для точных измерений, и требовала постоянной настройки. Но, учитывая то, что это сложное устройство, ученые все же не совсем верят в то, что Антикитерский механизм был обычной игрушкой.

Другая возможность, которую ученые считают более вероятной, заключается в том, что текущие измерения шестеренок и зубцов неверны. Компьютерная томография может обеспечить только определенный уровень разрешения, а 2000 лет коррозии могли деформировать компоненты. Создатели этого механизма могли сделать его достаточно точным, чтобы избежать заклинивания и по-прежнему обеспечивать надежные прогнозы на годы вперед.

В любом случае, Антикитерский механизм представляет собой вершину древнего инженерного искусства. И несмотря на современные технологии его конечное предназначение может навсегда остаться загадкой, говорят ученые.

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