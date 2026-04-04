Антикитерский механизм: для чего древние греки создали первый аналоговый компьютер (фото)

4 апреля 1900 года на дне Эгейского моря был обнаружен один из самых загадочных артефактов античного мира — Антикитерский механизм. Это невероятно сложное устройство было создано в Древней Греции более 2000 лет назад.

Древний артефакт, получивший название Антикитерский механизм, был обнаружен водолазами на дне Эгейского моря на затонувшем римском корабле на глубине более 40 метров. Древний корабль подняли со дна возле острова Антикитера, соответственно, загадочный артефакт получил название в честь места обнаружения. Антикитерский механизм часто называют первым в мире аналоговым компьютером. Это сложное устройство было создано в Древней Греции более 2000 лет назад, но по уровню технологий опередило свое время примерно на 1500 лет, пишет Фокус.

Антикитерский механизм полностью изменил представление ученых о Древней Греции. Он доказал, что древние греки могли создавать технологии, которые, как считалось, появились только в XIV веке. Сейчас фрагменты Антикитерского механизма хранятся в Национальном археологическом музее в Афинах, столице Греции, и ученые все еще продолжают их изучать.

Антикитерский механизм. Фрагмент Фото: Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com

Первые астрономические часы

Антикитерский механизм – это механическое устройство, созданное для расчета движения небесных тел и для определения астрономических событий, состоящее из более чем 30 бронзовых шестерен. Устройство представляло собой деревянный ящик размером примерно с обувную коробку с циферблатами со стрелками на передней и задней панелях. Две прямоугольные бронзовые пластины прикрывали переднюю и заднюю панель. Сбоку находилась ручка: вращая ее, можно было "перематывать" время вперед или назад, наблюдая за движением небесных тел.

Никто не знает, кто создал это механическое устройство, но предполагается, что оно было собрано на острове Родос, и, возможно, за этим творением стоит древнегреческий астроном Гиппарх. Считается, что Антикитерский механизм был создан где-то между 150 и 100 годами до нашей эры.

Антикитерский механизм. Реконструкция, 1959 год Фото: Wikipedia

Ученые считают, что Антикитерский механизм, который часто называют первым аналоговым компьютером в мире, является календарем, а также астрономическим, метеорологическим и картографическим устройством. Это первый известный экземпляр механической Солнечной системы и астрономических часов.

При изготовлении Антикитерского механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом, шестерни были бронзовыми, как и покрытие устройства.

Для чего был нужен Антикитерский механизм?

С помощью этого древнего механизма можно было:

отслеживать положение Солнца и Луны относительно зодиакальных созвездий;

предсказывать солнечные и лунные затмения;

предсказывать положение Луны и отслеживать ее фазы;

определять даты важнейших древнегреческих игр и праздников, включая Олимпийские игры;

определять положение пяти известных тогда планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Антикитерский механизм. Реконструкция, 2021 год Фото: habr.com

Исследования Антикитерского механизма

В 1959 году ученые представили первое подробное описание работы Антикитерского механизма. В 2002 году ученые выяснили, что устройство использовалось не только для расчета движения Солнца и Луны, но и Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна.

Во время исследований, которые проводились с 2006 по 2016 год, ученые смогли не просто увидеть очень мелкие слова, выгравированные на бронзовых пластинах, но и расшифровать их. Оказалось, что это инструкция по использованию механизма, а также там было описание астрономических событий.

В 2021 году ученые смогли полностью воспроизвести механизм, который приводил в действие это древнее устройство и создали его действующую модель, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в 2025 году ученые по результатам нового исследования пришли к выводу, что Антикитерский механизм мог иметь несколько иные функции.