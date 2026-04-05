Загадка темної матерії: десятки прихованих потоків зірок виявлено на околицях Чумацького Шляху

Астрономи виявили десятки потоків із зірок на околицях Чумацького Шляху, використовуючи дані космічного телескопа Gaia. Нові дані можуть поліпшити розуміння еволюції нашої галактики, а також загадкової темної матерії, пише Фокус.

Зоряні потоки — це дугоподібні нитки із зірок, які утворюються, коли компактні зоряні скупчення проходять через гравітаційне поле Чумацького Шляху, скидаючи зірки, які розтягуються в довгі смуги.

Виявлення зоряних потоків має велику цінність для астрономів. Річ у тім, що форма і рух цих явищ зберігають запис про те, які гравітаційні сили діяли на них із плином часу.

Таким чином зоряні потоки можна використовувати для уточнення маси Чумацького Шляху і розподілу маси звичайної матерії, а також загадкової темної матерії в нашій галактиці. Темну матерію ніхто не бачив на пряму, але її гравітаційний вплив на видимі об'єкти очевидний. Ця речовина, як вважається, утримує галактики разом, і не дозволяє їм розлетітися на частини.

Астрономи виявили 87 кандидатів у зоряні потоки, пов'язані з кульовими зоряними скупченнями. Це щільні, стародавні групи зірок, які обертаються навколо Чумацького Шляху. Раніше було виявлено менше 20 зоряних потоків.

Більшість відомих потоків із зірок походять із карликових галактик або зоряних скупчень, які вже значною мірою зруйновані. Зоряні потоки із кульових скупчень, які все ще існують, подібні до тих, що були виявлені астрономами, зустрічаються набагато рідше і особливо корисні, оскільки вчені можуть безпосередньо порівнювати потік з його місцем народження.

Для пошуку прихованих зоряних потоків учені розробили комп'ютерний, який шукає зоряні потоки, використовуючи фізичну модель, а не покладаючись лише на візуальні закономірності. Потім астрономи використовували алгоритм під час аналізу даних космічного телескопа Gaia, який з 2014 по 2025 рік вивчав положення і рух мільярдів зірок у Чумацькому шляху.

Дослідження також показало, що багато зоряних потоків не відповідають тому, що від них очікують астрономи. Вони не являють собою довгі смуги із зірок, добре вирівняні з орбітами їхніх батьківських скупчень. Замість цього, деякі з виявлених зоряних потоків коротші, ширші або навіть не вирівняні з орбітами батьківських скупчень.

Також астрономи виявили, що деякі кульові скупчення втрачають зірки з незвично високою швидкістю, а значить їх руйнує гравітація Чумацького Шляху.

Однак не всі 87 кандидатів у зоряні потоки будуть підтверджені, вважають учені. Та все ж нове дослідження покращує розуміння природи нашої галактики і може допомогти розібратися з природою темної матерії.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astrophysical Journal, Space.