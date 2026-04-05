Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS викидає в космос 2 тонни води на секунду: нові знімки (фото)

Астрономи знайшли нові докази того, що 3I/ATLAS є звичайною кометою, яка, щоправда, прибула з іншої зоряної системи.

Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) провели новий аналіз даних, зібраних космічним апаратом JUICE під час спостереження за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS. Нові дані показують, що це звичайна комета, яка прибула з іншої частини нашої галактики, але має свої особливості, пише Фокус.

Космічний апарат ЄКА під назвою JUICE зараз летить до Юпітера, щоб із 2031 року розпочати ретельне вивчення величезної планети, а також її головних супутників. Вважається, що деякі з них мають підземні океани з рідкої води, де може існувати позаземне життя.

У листопаді 2025 року зонд JUICE опинився в потрібному місці і в потрібний час, щоб провести спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS, яка вже пролетіла Юпітер і прямує до околиць Сонячної системи, щоб покинути її назавжди. Вчені з ЄКА змогли отримати дані спостережень JUICE тільки в лютому 2026 року і тепер провели їх новий аналіз. Астрономи отримали нову інформацію про властивості комети, яку вважали дуже дивовижною, але виявилося, що вона досить звичайна, хоча і є міжзоряним гостем у Сонячній системі.

Важливо зазначити, що наразі вчені вважають, що комета 3I/ATLAS утворилася приблизно 10-12 мільярдів років тому і протягом приблизно 10 мільйонів років не наближалася до жодної зірки. Біля Сонця комета 3I/ATLAS опинилася наприкінці жовтня минулого року і якраз після цієї події за нею спостерігав апарат JUICE.

Нагадуємо, що комети являють собою крижані тіла, які викидають у космос пил і газоподібну речовину, коли їх нагріває тепло Сонця, коли вони до нього наближаються. Те ж саме сталося і з 3I/ATLAS. У комет лід відразу перетворюється на газ, минаючи стадію рідини.

Нові дані показали, що міжзоряна комета 3I/ATLAS викидала близько 2000 кг води у вигляді пари за секунду, що еквівалентно викиду води з 70 олімпійських басейнів на день. Це великий, але не рекордний показник. Вчені кажуть, що знаменита комета Галлея під час зближення із Сонцем викидає 20 000 кг води на секунду.

Астрономи також з'ясували, що водяна пара викидалася тільки з тієї частини комети, яка була звернена до Сонця. Таким чином був утворений актихвіст комети. Звичайний хвіст комети, що складається з газу і пилу, спрямований у бік від Сонця, але антихвіст був спрямований до нашої зірки. При цьому нові дані показують, що більша частина водяної пари виходила не з ядра комети, а з частинок у її комі. Це хмара з газу і пилу, що оточує ядро.

Також астрономи з'ясували, що хвіст звичайної комети становить приблизно 5 мільйонів кілометрів і це також не рекорд. Деякі кометні хвости простягаються на 10 мільйонів кілометрів. Вчені кажуть, що попри деякі екстремальні характеристики, 3I/ATLAS є доволі звичайною кометою, яка, щоправда, прибула з іншої зоряної системи.

Аналіз нових даних триває, і астрономи можуть все ж таки виявити щось незвичайне у 3I/ATLAS.

Для JUICE, якщо не виявлять нових міжзоряних гостей, основна увага зараз зосереджена на Юпітері та його крижаних супутниках. Зонд досягне їх у 2031 році. Проте ця кампанія спостережень показала, на що здатна місія.

Як уже писав Фокус. астрономи виявили всередині 3I/ATLAS ядерне паливо, що знову порушило питання про можливе штучне походження міжзоряного об'єкта.

Під час написання матеріалу використано джерела: ESA, IFLScience.