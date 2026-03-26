Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: астрономи виявили у нього всередині ядерне паливо (відео)

Походження гостя з іншої зоряної системи починає прояснюватися. При цьому астроном з Гарварду задається питанням, чи може 3I/ATLAS мати термоядерний двигун.

Астрономи провели аналіз даних, отриманих космічним телескопом Вебб під час спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS. У результаті вони виявили аномально високий вміст дейтерію. Цей ізотоп водню використовується для термоядерного синтезу, за допомогою якого вчені в майбутньому сподіваються отримувати практично безмежну і чисту енергію. Водночас відомий вчений з Гарварду, який давно вважає, що 3I/ATLAS може бути штучним об'єктом, задається питанням, чи може те, що вважається кометою, мати термоядерний двигун, пише Фокус.

Водень є найпоширенішим хімічним елементом у Всесвіті. Дейтерій — це стабільний ізотоп водню, який має у своєму ядрі не лише один протон, а й нейтрон. Тритій — ще один ізотоп водню, який містить протон і два нейтрони в ядрі. За допомогою дейтерію і тритію вчені можуть створити реакцію термоядерного синтезу. У майбутньому дослідники сподіваються створити постійну реакцію термоядерного синтезу, щоб отримувати чисту термоядерну енергію.

Астроном із Гарварду Аві Леб давно припускає, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який наразі залишає Сонячну систему після того, як його було виявлено в ній у липні 2025 року, може бути космічним кораблем інопланетян. Тому вчений заінтригований результатами двох досліджень міжзоряної комети 3I/ATLAS, які провели інші астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб. Результати досліджень показують, що 3I/ATLAS містить аномально високу концентрацію дейтерію в молекулах, викинутих міжзоряною кометою.

Співвідношення дейтерію до водню викликає подив у вчених. Вони виявили один атом дейтерію на 100 атомів водню у воді та один атом дейтерію на 30 атомів водню в органічній молекулі метану.

Співвідношення дейтерію до водню у воді значно вище, ніж у всіх відомих комет. Також було виявлено нетипове співвідношення ізотопів вуглецю, яке перевищує звичайні значення, виявлені в об'єктах Сонячної системи і прилеглих системах. Вміст дейтерію в метані значно перевищує значення, виявлене на планетах Сонячної системи і відомих кометах.

Фото: Medium

Автори досліджень вважають, що цю аномалію можна пояснити природними процесами, що ставить під сумнів гіпотезу про те, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, який використовує термоядерний реактор для руху.

Астрономи припускають, що надто високу концентрацію дейтерію в складі міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS можна пояснити тим, що ця комета утворилася в дуже холодному середовищі, зокрема в протопланетному диску, що оточує далеку зірку. Учені вважають, що міжзоряна комета утворилася в середовищі, яке сильно відрізняється від того, в якому виникли Сонце і планети Сонячної системи.

Автори досліджень припускають, що об'єкт 3I/ATLAS утворився в середовищі з температурою приблизно мінус 242 градуси за Цельсієм, де було мало металів (елементів, важчих за водень і гелій) на ранніх етапах існування Чумацького Шляху. Тобто десь 10-12 мільярдів років тому. Це означає, що 3I/ATLAS у 2 рази старший за Сонце.

Але Аві Леб не згоден з висновками авторів двох досліджень. Він каже, що стародавні протопланетні диски не могли бути холоднішими за реліктове випромінювання, тобто світло, що залишилося від Великого вибуху.

З огляду на те, що дейтерій є термоядерним паливом, Леб задається питанням, чи може надлишок цього ізотопу водню вказувати на наявність термоядерного двигуна у 3I/ATLAS. Тобто, астроном з Гарварду знову повертається до свого припущення про те, що цей міжзоряний об'єкт може бути космічним кораблем інопланетян, який використовує для руху термоядерний двигун.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, Nature, Futurism, Medium.