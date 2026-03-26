Межзвездный объект 3I/ATLAS: астрономы обнаружили у него внутри ядерное топливо (видео)

Происхождение гостя из другой звездной системы начинает проясняться. При этом астроном из Гарварда задается вопросом, может ли 3I/ATLAS иметь термоядерный двигатель.

Астрономы провели анализ данных, полученных космическим телескопом Уэбб во время наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. В результате они обнаружили аномально высокое содержание дейтерия. Этот изотоп водорода используется для термоядерного синтеза, с помощью которого ученые в будущем надеются получать практически безграничную и чистую энергию. В то же время известный ученый из Гарварда, который давно считает, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, задается вопросом может ли то, что считается кометой, иметь термоядерный двигатель, пишет Фокус.

Водород является самым распространенным химическим элементом во Вселенной. Дейтерий – это стабильный изотоп водорода, который имеет в своем ядре не только один протон, но и нейтрон. Тритий – еще один изотоп водорода, который содержит протон и два нейтрона в ядре. С помощью дейтерия и трития ученые могут создать реакцию термоядерного синтеза. В будущем исследователи надеются создать постоянную реакцию термоядерного синтеза, чтобы получать чистую термоядерную энергию.

Астроном из Гарварда Ави Леб давно предполагает, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который сейчас покидает Солнечную систему, после того как был обнаружен в ней в июле 2025 года, может быть космическим кораблем инопланетян. Поэтому ученый заинтригован результатами двух исследований межзвездной кометы 3I/ATLAS, которые провели другие астрономы с помощью космического телескопа Уэбб. Результаты исследований показывают, что 3I/ATLAS содержит аномально высокую концентрацию дейтерия в молекулах, выброшенных межзвездной кометой.

Соотношение дейтерия к водороду вызывает удивление у ученых. Они обнаружили один атом дейтерия на 100 атомов водорода в воде и один атом дейтерия на 30 атомов водорода в органической молекуле метана.

Соотношение дейтерия к водороду в воде значительно выше, чем у всех известных комет. Также было обнаружено нетипичное соотношение изотопов углерода, которое превышает обычные значения, обнаруженные в объектах Солнечной системы и близлежащих системах. Содержание дейтерия в метане значительно превышает значение, обнаруженное на планетах Солнечной системы и известных кометах.

Авторы исследований считают, что эту аномалию можно объяснить природными процессами, что ставит под сомнение гипотезу о том, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетян, который использует термоядерный реактор для движения.

Астрономы предполагают, что слишком высокую концентрацию дейтерия в составе межзвездного объекта 3I/ATLAS можно объяснить тем, что эта комета образовалась в очень холодной среде, в частности в протопланетном диске, окружающем далекую звезду. Ученые считают, что межзвездная комета образовалась в среде, которая сильно отличается от той, в которой возникли Солнце и планеты Солнечной системы.

Авторы исследований предполагают, что объект 3I/ATLAS образовался в среде с температурой примерно минус 242 градуса по Цельсию, где было мало металлов (элементов тяжелее водорода и гелия) на самых ранних этапах существования Млечного Пути. То есть где-то 10-12 миллиардов лет назад. Это значит, что 3I/ATLAS в 2 раза старше Солнца.

Но Ави Леб не согласен с выводами авторов двух исследований. ОН говорит, что древние протопланетные диски не могли быть холоднее реликтового излучения, то есть света, оставшегося от Большого взрыва.

Учитывая то, что дейтерий является термоядерным топливом, Леб задается вопросом, может ли избыток этого изотопа водорода указывать на наличие термоядерного двигателя у 3I/ATLAS. То есть, астроном из Гарварда снова возвращается к своему предположению о том, что этот межзвездный объект может быть космическим кораблем инопланетян, который использует для движения термоядерный двигатель.

