Компанія Lockheed Martin створила нову зброю: ракета вилітає зі звичайного контейнера (фото)

Американська компанія використала стандартний 3-метровий транспортний контейнер для розміщення в ньому пускової установки GRIZZLY, яка запускає ракети Hellfire.

Інженери Lockheed Martin взяли пускову установку M299, використовувану на вертольотах AH-64 Apache і безпілотниках MQ-9 Reaper, і модифікували її для створення пускової установки GRIZZLY. Вона призначена для розміщення всередині стандартного транспортного контейнера, щоб запускати ракети AGM-114 Hellfire, пише Фокус.

Невеликі, недорогі дрони стають справжнім кошмаром для військових, які ніколи не можуть бути впевненими, чи немає поблизу квадрокоптера з камерою, який проводить спостереження. У результаті спостерігається зміна військової тактики і поява гонки озброєнь між новими видами зброї і новими засобами захисту від цих нових видів зброї.

Одним із способів протидії безпілотникам є створення пристроїв, здатних їх виявити, нейтралізувати і знищити. Останніми роками спостерігається зростання кількості ракет, засобів радіоелектронної боротьби та енергетичної зброї, призначеної для знищення дронів. Але існує й інший підхід, який демонструє компанія Lockheed Martin.

Під час Другої світової війни союзники доклали особливих зусиль, щоб збити з пантелику країни Осі. Вони маскували цілі авіаційні заводи та інші важливі об'єкти під фальшиві села, створювали цілі бази з дерев'яними літаками і надувними танками. Мета полягала в тому, щоб викликати в противника сильне почуття невизначеності. Якби це вдалося, противник витрачав би дорогоцінний час і ресурси на стримування або знищення неіснуючих загроз, ігноруючи при цьому реальні загрози.

Фото: Lockheed Martin

Цей контейнер не тільки дає змогу легко переміщати і встановлювати повну пускову систему в найрізноманітніших місцях і на різних платформах, а й створює складне завдання для противника: таку пускову установку складно виявити. Якщо точніше, то складно зрозуміти, що звичайний транспортний контейнер, який можна розмістити де завгодно, може бути зброєю. Є безліч місць, де можна заховати такий контейнер і запускати з нього ракету.

Контейнерну пускову установку GRIZZLY було створено з уже протестованих компонентів, вона використовує незалежну від конкретного об'єкта систему управління і контролю, а цикл розроблення тривав лише шість місяців. Крім ракети Hellfire, вона також може бути озброєна ракетою класу "повітря-земля" AGM-179 (JAGM).

Під час написання матеріалу використано джерела: Lockheed Martin, New Atlas.