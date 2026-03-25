Нове покоління розумних машин: робот зі ШІ став співробітником міжнародного аеропорту в США (фото)

У Міжнародному аеропорту Сан-Хосе з'явився людиноподібний робот зі штучним інтелектом на ім'я "Хосе". Його роль полягає в поліпшенні обслуговування пасажирів аеропорту.

Міжнародний аеропорт Сан-Хосе представив нового співробітника. Це інтерактивний людиноподібний робот зі ШІ, призначений для допомоги пасажирам, що знаменує собою ще один крок уперед в інтеграції роботів зі штучним інтелектом у транспортну інфраструктуру. Робот, який отримав ім'я "Хосе", створений каліфорнійською компанією IntBot. Він працюватиме всередині аеропорту, надаючи мандрівникам інформацію і допомогу в навігації, пише Фокус.

24 березня в Міжнародному аеропорту Сан-Хосе (Каліфорнія, США) розпочалося тестування нового людиноподібного робота зі штучним інтелектом в рамках чотиримісячного пілотного проєкту із впровадження цих технологій у цивільну авіаційну транспортну інфраструктуру.

"Хосе" призначений для привітання пасажирів, відповідей на запитання та надання інформації в режимі реального часу, а також для допомоги пасажирам в орієнтуванні в терміналах величезного аеропорту. Робот розміщений у терміналі B аеропорту міста Сан-Хосе.

Представники аеропорту заявили, що запуск цього проєкту підкреслює важливу роль аеропорту Сан-Хосе як полігону для тестування нових технологій, спрямованих на поліпшення обслуговування пасажирів.

Фото: interestingengineering.com

Ця ініціатива віддзеркалює ширші зусилля міської влади і технологічних компаній з вивчення того, як ШІ може поліпшити обслуговування клієнтів і підвищити ефективність авіаційних транспортних вузлів.

Робот "Хосе" може спілкуватися більш ніж 50 мовами, що робить його особливо корисним для іноземних мандрівників. Робот призначений для роботи в завантажених громадських місцях, де він повинен інтерпретувати наміри людини, відповідати на запитання і надавати потрібну інформацію. Робот являє собою нове покоління фізичних систем штучного інтелекту, які поєднують у собі сприйняття, міркування і природну взаємодію з людиною.

Міська влада зазначила, що розміщення робота "Хосе" відбувається в той час, коли Сан-Хосе очікує великої кількості іноземних туристів, особливо у зв'язку з майбутнім Чемпіонатом світу з футболу-2026.

Згідно із заявою компанії IntBot, робот "Хосе" являє собою ширший зсув у бік соціально-інтелектуальних роботів, здатних розуміти наміри людини та автономно працювати в таких місцях, як аеропорти, лікарні та громадські будівлі.

Як уже писав Фокус, у Чикаго, США, робот-кур'єр врізався в автобусну зупинку і залишив після себе розбите скло.

Також Фокус писав про те, що американський літак вимушено скинув ядерну бомбу біля берегів США: її не можуть знайти.

Під час написання матеріалу використано джерела: IntBot, Interesting Engineering.