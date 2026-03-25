У США робот-кур'єр врізався в автобусну зупинку і залишив після себе безлад (відео)

Хоча роботи-кур'єри використовуються в багатьох містах США, вони зіткнулися з помітним опором громадськості саме в Чикаго.

Роботи-доставщики вже стали предметом суперечок у Чикаго, але інцидент, коли робот врізався в автобусну зупинку, вивів їх на новий рівень, пише Фокус.

Відео, опубліковане в соціальній мережі Reddit, яка вже сповнена скарг на роботів-кур'єрів, що працюють у Чикаго, показує, як один із них врізався в автобусну зупинку, після чого скло вкрило не тільки робота, а й прилеглий тротуар, за словами автора відеозапису.

На відео не показано, як робот безпосередньо вдаряється об скло, тож технічно можливо, що за цей акт вандалізму відповідальне щось інше. Та все ж робота помітили на місці злочину, а тому автор відео звинувачує саме його в пошкодженні зупинки.

На кілька миттєвостей робот смикається взад-вперед, немов намагаючись струсити з себе осколки скла. Потім він з'їжджає на узбіччя тротуару, де його тут же зупиняє чоловік, який знімає те, що відбувається, на смартфон.

Судячи з усього, роботом керує американська компанія Serve Robotics. Автор відео стверджує, що співробітник компанії приїхав забрати робота-кур'єра, але забув прибрати осколки скла. Пізніше, за словами автора, співробітник компанії JCDecaux, яка займається розміщенням реклами на автобусних зупинках у Чикаго, прийшов прибрати безлад.

Цей, вочевидь, нещасний випадок відображає одну з причин, чому багато жителів Чикаго та інших міст США, як і раніше, негативно ставляться до роботів-кур'єрів. Вони можуть натикатися на перешкоди і заважати переміщенню людей тротуарами. І звісно ж вони конкурують із кур'єрами-людьми.

Це не перший приклад того, як робот-кур'єр саботує транспортну інфраструктуру. У ситуації, аналогічній інциденту з автобусною зупинкою, робот-кур'єр компанії Coco був знищений поїздом після того, як вийшов з ладу і зупинився посеред залізничних колій у Маямі.

Хоча роботи-кур'єри використовуються в багатьох містах США, вони зіштовхнулися з помітним опором громадськості саме в Чикаго, де компанії Coco і Serve останніми роками значно розширили свою діяльність.

Під час написання матеріалу використано джерела: Reddit, Futurism.