Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами (відео)

Французький автовиробник Renault збирається використовувати людиноподібних роботів на більшій кількості своїх заводів.

Німецький автовиробник BMW вже активно використовує людиноподібних роботів для виробництва автомобілів. Тепер компанія Renault оголосила про плани розмістити 350 людиноподібних роботів ШІ під назвою Calvin-40 на своїх діючих заводах протягом наступних 18 місяців. Це одне з найбільших впроваджень людиноподібних роботів зі ШІ в діюче виробництво в автомобільній промисловості. Цей крок демонструє зростаючу тенденцію інтеграції людиноподібних роботів в наявні виробничі середовища, а не тільки їх використання для дослідницьких і демонстраційних проєктів, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Людиноподібні роботи Calvin вже працюють на на одному із заводів компанії Renault у Франції. Наразі вони виконують операції, пов'язані з автомобільними шинами, включно з їхнім підйомом і переміщенням у рамках виробничого процесу.

Новий варіант цього робота, Calvin-40, розроблено для роботи вже на наявних заводах. Робот зі штучним інтелектом призначений для переміщення важких компонентів, автономної навігації в заводських приміщеннях і роботи в рамках робочих процесів, розроблених для людей.

Традиційна промислова автоматизація зазвичай спирається на стаціонарні роботизовані комірки, структуровані робочі процеси та спеціалізоване обладнання. На відміну від цього, людиноподібні роботи розробляються для роботи в приміщеннях, спочатку призначених для людей. У таких умовах від людиноподібних роботів очікується виконання повторюваних або фізично важких завдань, які важко автоматизувати за допомогою звичайних промислових роботів.

Людиноподібні роботи можуть переміщатися заводськими цехами, транспортувати матеріали та взаємодіяти з обладнанням і виробничими лініями без необхідності серйозних змін інфраструктури заводу. Підхід Renault передбачає, що людиноподібні роботи можуть використовуватися для доповнення наявних систем автоматизації, а не для їх повної заміни.

Роботи Calvin використовують системи сприйняття і навігації на основі штучного інтелекту, що дає їм змогу працювати в менш структурованих умовах порівняно з традиційними промисловими роботами, які зазвичай функціонують у фіксованих і передбачуваних робочих просторах.

Заплановане компанією Renault впровадження сотень людиноподібних роботів з ШІ у виробничі процеси зі складання автомобілів у відносно короткі терміни вказує на рух у бік розгортання таких роботів у великих масштабах у найближчому майбутньому.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.