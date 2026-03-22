Чому робот у ресторані в США "збожеволів": відома причина (відео)

В одному з ресторанів мережі Haidilao в Каліфорнії людиноподібний робот почав виконувати божевільний танець і при цьому розбив посуд. Тепер же стало відомо, що стало причиною такої божевільної поведінки робота.

Відео з людиноподібним роботом, який неконтрольованим чином танцює, розбиває посуд, і якого намагаються заспокоїти співробітники ресторану китайської мережі Haidilao в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, стало вірусним у соціальних мережах минулого тижня. Виявилося, причиною дивної поведінки робота стала людська помилка, пише Фокус.

Більшість працівників ресторанів, ймовірно, були б звільнені, якби вони влаштували істерику на робочому місці перед клієнтами і розбили купу посуду. Але в даному випадку, людиноподібного робота знову повернули на робоче місце в одному з ресторанів китайської мережі Haidilao в Сан-Хосе, незважаючи на дуже незвичайний інцидент.

Нагадуємо, що людиноподібний робот у ресторані, призначений для розваги клієнтів, раптово почав танцювати і не зміг зупинитися, як уже писав Фокус. При цьому він ігнорував команди персоналу і розбив посуд. Але його все ж вдалося заспокоїти.

Тепер цей робот знову повернувся до виконання своїх обов'язків: він стоїть на вході, вітає гостей і розважає своїми танцювальними рухами. Як повідомили співробітники ресторану, робот знову працює, як і раніше і розважає гостей.

При цьому під час інциденту ніхто не постраждав, проте відео стало вірусним у соціальних мережах і досі його обговорюють користувачі.

Але що ж стало причиною божевільної поведінки людиноподібного робота? За словами співробітників ресторану, робот із дистанційним керуванням запрограмований на виконання танців, на привітання гостей і навіть рукостискання. Робот не працює офіціантом. Того дня, як з'ясувалося, він став жертвою випадкового натискання кнопки "божевільний танець" одним зі співробітників ресторану. Це призвело до того, що робот почав робити дуже незвичайні та хаотичні рухи. Тобто причиною інциденту стала просто людська помилка.

Під час написання матеріалу використано джерела: Futurism, Mercury News.