Почему робот в ресторане в США "сошел с ума": известна причина (видео)

В одном из ресторанов сети Haidilao в Калифорнии человекоподобный робот начал исполнять безумный танец и при этом разбил посуду. Теперь же стало известно, что стало причиной такого сумасшедшего поведения робота.

Видео с человекоподобным роботом, который неконтролируемым образом танцует, разбивает посуду, и которого пытаются успокоить сотрудники ресторана китайской сети Haidilao в Сан-Хосе, штат Калифорния, стало вирусным в социальных сетях на прошлой неделе. Оказалось, причиной странного поведения робота стала человеческая ошибка, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Большинство работников ресторанов, вероятно, были бы уволены, если бы они устроили истерику на рабочем месте перед клиентами и разбили кучу посуды. Но в данном случае, человекоподобного робота снова вернули на рабочее место в одном из ресторанов китайской сети Haidilao в Сан-Хосе, несмотря на очень необычный инцидент.

Відео дня

Напоминаем, что человекоподобный робот в ресторане, предназначенный для развлечения клиентов, внезапно начал танцевать и не смог остановиться, как уже писал Фокус. При этом он игнорировал команды персонала и разбил посуду. Но его все же удалось успокоить.

Теперь этот робот снова вернулся к выполнению своих обязанностей: он стоит на входе, приветствует гостей и развлекает своими танцевальными движениями. Как сообщили сотрудники ресторана, робот снова работает, как и раньше и развлекает гостей.

При этом во время инцидента никто не пострадал, ходя видео стало вирусным в социальных сетях и до сих пор его обсуждают пользователи.

Но что же стало причиной сумасшедшего поведения человекоподобного робота? По словам сотрудников ресторана, робот с дистанционным управлением запрограммирован на исполнение танцев, на приветствия гостей и даже рукопожатия. Робот не работает официантом. В тот день, как выяснилось, он стал жертвой случайного нажатия кнопки "сумасшедший танец" одним из сотрудников ресторана. Это привело к тому, что робот начал делать очень необычные и хаотичные движения. То есть причиной инцидента стала просто человеческая ошибка.

При написании материала использованы источники: Futurism, Mercury News.