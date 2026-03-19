Человекоподобные роботы смогут побить рекорд самого быстрого человека в истории уже скоро

Роботы-гуманоиды уже в этом году могут сравняться со скоростью бега Усэйна Болта, или даже превзойти ее.

Человекоподобные роботы могут уже в 2026 году достичь рекорда скорости самого быстрого человека в истории, а может даже смогут побить его. По словам Ван Синсина, основателя китайской компании Unitree Robotics, человекоподобные роботы вскоре могут побить рекорд скорости олимпийского чемпиона Усэйна Болта в беге на 100 метров. Эта перспектива свидетельствует как о технологическом прогрессе, так и о прорыве в области искусственного интеллекта, пишет Фокус.

Выступая на Китайском форуме предпринимателей, Ван Синсин отметил, что, хотя человекоподобные роботы сегодня все еще отстают от людей в скорости бега, этот разрыв быстро сокращается.

Благодаря усовершенствованиям в механической конструкции, системах управления и координации, управляемых ИИ, инженеры начинают создавать роботов, имеющих производительность, которая сравнима с человеческой.

Недавно китайская компания JingShi Technology представила полноразмерного человекоподобного робота под названием Bolt, способного бежать со скоростью 10 метров в секунду. Разработчики назвали его самым быстрым полноразмерным бегущим человекоподобным роботом, созданным на сегодняшний день.

Для сравнения, мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта в беге на 100 метров составляет 9,58 секунды. Этот рекорд, установленный в 2009 году, не смог побить еще ни один спортсмен. Такая скорость бега соответствует средней скорости примерно 10,44 метра в секунду, при этом пиковые скорости во время забега немного выше.

Усэйн Болт - самый быстрый человек в истории

По словам Вана, через несколько месяцев, примерно к середине 2026 года года, человекоподобные роботы во всем мире, а особенно в Китае, смогут бегать быстрее людей. Их время забега на 100 метров может быть меньше 10 секунд.

Хотя человекоподобные роботы еще не превысили этот порог в реальных условиях, разрыв становится все меньше. Если человекоподобные роботы смогут стабильно достигать такой скорости бега, или превосходить ее, то это будет не просто техническим прорывов. Это будет свидетельством новых, невероятных физических возможностей роботов, которые могут превосходить возможности человека.

Для того, чтобы роботы могли достичь таких скоростей, инженерам нужно не просто улучшить их двигательную систему. Нужно решить важные проблемы, связанные с балансом, координацией, энергоэффективностью и принятием решений в реальном времени, где используется ИИ.

В отличие от колесных или четвероногих роботов, человекоподобным роботам необходимо воспроизводить изначально нестабильный процесс бега на двух ногах. Для этого необходима точная синхронизация между датчиками, исполнительными механизмами и алгоритмами управления для поддержания стабильности на высоких скоростях. Даже незначительные ошибки могут привести к падению или неэффективному движению.

Хотя человекоподобные роботы могут достигать почти идеальной производительности в контролируемых или предварительно обученных условиях, их возможности часто ухудшаются при изменении условий. Изменения рельефа или препятствия на пути могут значительно повлиять на производительность человекоподобных роботов, что делает их внедрение в реальных условиях сложной задачей.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.