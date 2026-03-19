Людиноподібні роботи зможуть побити рекорд найшвидшої людини в історії вже скоро

Роботи-гуманоїди вже цього року можуть зрівнятися зі швидкістю бігу Усейна Болта, або навіть перевершити її.

Людиноподібні роботи можуть уже 2026 року досягти рекорду швидкості найшвидшої людини в історії, а може навіть зможуть побити його. За словами Ван Сінсіна, засновника китайської компанії Unitree Robotics, людиноподібні роботи незабаром можуть побити рекорд швидкості олімпійського чемпіона Усейна Болта в бігу на 100 метрів. Ця перспектива свідчить як про технологічний прогрес, так і про прорив у галузі штучного інтелекту, пише Фокус.

Виступаючи на Китайському форумі підприємців, Ван Сінсін зазначив, що, хоча людиноподібні роботи сьогодні все ще відстають від людей у швидкості бігу, цей розрив швидко скорочується.

Завдяки вдосконаленням у механічній конструкції, системах управління та координації, керованих ШІ, інженери починають створювати роботів, що мають продуктивність, яку можна порівняти з людською.

Нещодавно китайська компанія JingShi Technology представила повнорозмірного людиноподібного робота під назвою Bolt, здатного бігти зі швидкістю 10 метрів на секунду. Розробники назвали його найшвидшим повнорозмірним повнорозмірним людиноподібним роботом, який біжить, створеним на сьогоднішній день.

Для порівняння, світовий рекорд ямайського спринтера Усейна Болта в бігу на 100 метрів становить 9,58 секунди. Цей рекорд, встановлений у 2009 році, не зміг побити ще жоден спортсмен. Така швидкість бігу відповідає середній швидкості приблизно 10,44 метра на секунду, при цьому пікові швидкості під час забігу трохи вищі.

Усейн Болт — найшвидша людина в історії Фото: Wikipedia

За словами Вана, за кілька місяців, приблизно до середини 2026 року, людиноподібні роботи в усьому світі, а особливо в Китаї, зможуть бігати швидше за людей. Їхній час забігу на 100 метрів може бути меншим за 10 секунд.

Хоча людиноподібні роботи ще не перевищили цей поріг у реальних умовах, розрив стає дедалі меншим. Якщо людиноподібні роботи зможуть стабільно досягати такої швидкості бігу, або перевершувати її, то це буде не просто технічним проривом. Це буде свідченням нових, неймовірних фізичних можливостей роботів, які можуть перевершувати можливості людини.

Для того, щоб роботи могли досягти таких швидкостей, інженерам потрібно не просто поліпшити їхню рухову систему. Потрібно вирішити важливі проблеми, пов'язані з балансом, координацією, енергоефективністю та прийняттям рішень у реальному часі, де використовується ШІ.

На відміну від колісних або чотириногих роботів, людиноподібним роботам необхідно відтворювати спочатку нестабільний процес бігу на двох ногах. Для цього необхідна точна синхронізація між датчиками, виконавчими механізмами та алгоритмами управління для підтримки стабільності на високих швидкостях. Навіть незначні помилки можуть призвести до падіння або неефективного руху.

Хоча людиноподібні роботи можуть досягати майже ідеальної продуктивності в контрольованих або попередньо навчених умовах, їхні можливості часто погіршуються при зміні умов. Зміни рельєфу або перешкоди на шляху можуть значно вплинути на продуктивність людиноподібних роботів, що робить їх впровадження в реальних умовах складним завданням.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.