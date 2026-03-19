Білий дім створив спеціальний сайт напередодні очікуваної заяви Трампа про інопланетян

Білий дім зареєстрував домен aliens.gov, що викликало нові припущення про швидке розкриття президентом США Дональдом Трампом інформації про НЛО.

Домен aliens.gov вказано в офіційному реєстрі урядових сайтів у США, який веде Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури. Новий домен пов'язаний із Виконавчим офісом президента США. Записи в реєстрі показують, що домен було нещодавно додано до реєстру офісу Білого дому разом з іншими офіційними урядовими сайтами. Це підтверджує його легітимність як федеральної веб-адреси, хоча його призначення публічно не розголошується. Наразі сайт не працює, але домен зарезервовано, пише Фокус.

Відкриття про існування домену aliens.gov (тобто інопланетяни.gov) викликало питання про те, чи може цей сайт використовуватися як веб-портал для розміщення секретних документів, пов'язаних з НЛО.

У лютому Трамп доручив федеральним відомствам, включно з Пентагоном, почати ідентифікацію та публікацію документів, пов'язаних з НЛО і потенційною позаземною активністю, як уже писав Фокус.

Відтоді Трамп нічого не говорив про свої плани щодо публікації урядових документів, які стосуються НЛО і позаземного життя.

Водночас міністр війни США Піт Гегсет заявив, що співробітники Пентагону працюють над підготовкою публікації розсекречених документів, які стосуються непізнаних явищ.

Гегсет не назвав приблизних термінів публікації всієї інформації про НЛО, про спостереження яких тільки в США повідомляють з 1940-х років.

Член Конгресу від Флориди Анна Пауліна Луна, яка очолила робочу групу Палати представників з розсекречення секретних документів про НЛО, повідомила, що всі документи, які надходять, будуть розміщені на сайті Національного архіву США.

Досі Пентагон десятиліттями стверджував, що США ніколи не знаходили жодних фізичних доказів існування позаземного життя, а відеозаписи ймовірних НЛО ніколи не було підтверджено як такі, що мають позаземне походження.

Розпорядження Трампа розсекретити документи про НЛО послідувало за заявами колишнього президента США Барака Обами, який стверджував, що інопланетяни існують, як уже писав Фокус.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.