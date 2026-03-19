Космічний телескоп NASA випадково побачив вибух комети: є невирішена загадка (фото)

Астрономи повідомили про неймовірно вдалий збіг обставин: космічний телескоп Габбл зробив зображення комети в момент її розпаду на частини. Імовірність такого вдалого збігу обставин дуже мала. Комета C/2025 K1 (ATLAS) спочатку не була метою дослідження, але астрономи отримали дуже важливі дані і невирішену загадку, пише Фокус.

Астрономи представили результати дослідження довгоперіодичної комети C/2025 K1 (ATLAS), яка була виявлена в травні 2025 року. Але вже на початку листопада минулого року вона розпалася на п'ять частин і саме в цей момент вчені спостерігали за цією подією за допомогою космічного телескопа Габбл. Наземні телескопи, які також спостерігали за кометою в цей час, могли бачити лише розмиті плями світла. Але Хаббл зміг виявити кожен окремий фрагмент комети з дивовижною деталізацією.

За словами вчених, побачити момент розпаду комети дуже складно, але їм дуже пощастило, адже вони спрямували телескоп Габбл на комету C/2025 K1 (ATLAS) у потрібний час, хоча цей об'єкт від самого початку і не був метою дослідження. Астрономи хотіли вивчити іншу комету, але зробити це було дуже складно, адже вона перебувала ближче до Сонця.

Хоча багато комет можуть успішно пережити зближення із Сонцем, деяким крижаним об'єктам щастить менше, як у випадку комети C/2025 K1 (ATLAS). Під час зближення із Сонцем лід комети почав танути, і вона розпалася на п'ять окремих фрагментів. Спочатку діаметр комети становив приблизно 8 кілометрів. Зараз уламки комети перебувають на відстані 400 мільйонів кілометрів від Землі і відлітають геть із Сонячної системи.

Попередні дані показують, що комета C/2025 K1 (ATLAS) мала незвичний хімічний склад: у ній значно менше вуглецю в порівнянні з іншими кометами.

У кожної комети є свої особливості і те ж саме можна сказати про розпад цих крижаних об'єктів. Як з'ясували вчені між моментами руйнування комети на окремі фрагменти минуло від одного до трьох днів. Лід цих фрагментів повинен був випаруватися під впливом сонячного тепла майже миттєво. Але телескоп Хаббл не побачив такого результату розпаду комети, але що сталося з крижаним об'єктом, поки залишається загадкою.

За словами астрономів, фрагменти комети C/2025 K1 (ATLAS), які демонструють приховані в її надрах речовини, допоможуть розгадати астрономічну загадку. Невідомо, чому короткоперіодичні комети (ті, які здійснюють оберт навколо Сонця менш ніж за 200 років) менш схильні до розпаду, ніж довгоперіодичні комети (чиї подорожі тривають понад 200 років). Вивчаючи зруйновану довгоперіодичну комету, астрономи сподіваються наблизитися до відповіді.

Під час написання матеріалу використано джерела: Icarus, NASA, The New York Times