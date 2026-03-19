Навіть у McDonald's роботи почали замінювати людей: небезпечна тенденція (відео)

В одному з ресторанів мережі McDonald's у Шанхаї (Китай) почали використовувати людиноподібних роботів від KEENON Robotics для обслуговування клієнтів.

У китайському місті Шанхай в одному з ресторанів мережі McDonald's почали використовувати людиноподібних роботів, які виконують функції, зазвичай виконувані людьми. У ресторані також використовуються інші типи роботів, пише Фокус.

Людиноподібні роботи, створені китайською компанією Keenon Robotics, у ресторані швидкого харчування надають інформацію, вітають гостей і допомагають створити приємну атмосферу. Водночас інші роботи доставляють їжу клієнтам і збирають використані таці.

Цей експеримент у китайському ресторані вказує на те, що в майбутньому людиноподібні роботи та інші машини виконуватимуть рутинні завдання: від привітання клієнтів і приймання замовлень до доставки їжі та прибирання.

Для роботи одного такого ресторану швидкого харчування в майбутньому може знадобитися дуже мало співробітників-людей, адже навіть приготування їжі можуть взяти на себе роботи. У підсумку може виявитися, що в подібних закладах взагалі не потрібні люди для обслуговування клієнтів.

Експеримент у ресторані мережі McDonald's у Китаї з використанням роботів відбувається на тлі того, що місцеві підприємства в деяких секторах економіки зазнають труднощів із найманням персоналу, тоді як мільйони молодих людей стикаються з труднощами в пошуку роботи.

Саме це протиріччя виокремлює експеримент McDonald's, оскільки власники ресторанів зацікавлені в потенційно недорогій, але надійній робочій силі. І це викликає побоювання, адже люди з часом можуть бути витіснені зі сфери послуг і замінені роботами.

Варто зазначити, що в Китаї робоча сила скорочується в міру старіння населення, а водночас багато молодих людей не хочуть йти на низькооплачувану роботу. Тому для вирішення цієї проблеми можуть бути використані роботи.

Хоча до того, як McDonald's почне більш активно використовувати людиноподібних роботів, може минути певний час, подібні експерименти в інших ресторанах можуть привернути відвідувачів, особливо сім'ї з дітьми.

Навіть якщо американська компанія в кінцевому підсумку захоче, щоб її ресторанами керували роботи, такий сценарій, найімовірніше, реалізується ще не скоро, просто тому що технології ще недостатньо розвинені для цього.

Ймовірнішим, принаймні в короткостроковій перспективі, видається гібридний сценарій, за якого люди виконують більшу частину роботи, а роботи перебирають на себе простіші функції, пов'язані з обслуговуванням клієнтів.

Під час написання матеріалу використано джерела: Digitaltrends, соціальна мережа Х