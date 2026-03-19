Біороботи з живих клітин "еволюціонували": у них з'явилася своя нервова система

Ці скупчення клітин сильно відрізняються від того, що більшість із нас уявляє собі, як робота. Але одного разу вони можуть виявитися корисними завдяки своїм загадковим цілющим властивостям.

Біологи з Університету Тафтса в США створили те, що вони називають "нейроботами". Це невеликі скупчення клітин, здатні плавати у воді і створені з комбінації ембріональних клітин і нервової тканини жаб, пише Фокус.

Нове дослідження ґрунтується на попередній роботі вчених, які 2020 року вперше створили те, що вони назвали "біологічними роботами", з клітин африканської жаби Xenopus laevis.

Ці біороботи могли повзати по поверхнях і самовідтворюватися шляхом переміщення клітин для утворення нових біороботів, повторюючи цей процес до чотирьох поколінь. Тепер учені додали в систему нейронні клітини, щоб подивитися, які нові поведінкові реакції вони відкриють.

"Це зачіпає фундаментальні питання, а саме: чи може нервова система розвиватися в абсолютно новому контексті, який не є продуктом мільйонів років природного добору, і якщо так, то як вона пов'язана з синтетичним біологічним середовищем і функціонує в ньому, або навіть як вона змінює свою поведінку", — кажуть учені.

Для створення нейророботів автори дослідження взяли шкірну тканину ембріонів жаб, що розвивається, і додали нейронні клітини з іншої групи ембріонів. Після цього клітини шкіри утворили сферичну форму навколо нейронних клітин.

Отримана структура потім утворила на своїй поверхні тип клітин, званий багаторівневими клітинами. Такі клітини природним чином зустрічаються на поверхні ембріонів Xenopus і вкриті тонкими "волосками" з білка, які колишуться, що приводить нейробота в рух.

"Інтеграція нервової системи змінює форму і функції нейроботів. Порівняно з біороботами, вони виявляють підвищену активність і складнішу поведінку", — кажуть учені.

Дослідники також виявили, що нейроботи здійснювали складніші рухи порівняно з біороботами, і що складність рухів збільшувалася під час обробки їх препаратом, що підвищує нервову активність.

Вчені сподіваються, що одного разу їхні творіння знайдуть медичне застосування. Попередній експеримент показав, що присутність біороботів, створених із людських клітин, може поліпшити швидкість відновлення нервових клітин після травми.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience, Advanced Science