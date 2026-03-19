Биороботы из живых клеток "эволюционировали": у них появилась своя нервная система

Эти скопления клеток сильно отличаются от того, что большинство из нас представляет себе, как робота. Но однажды они могут оказаться полезными благодаря своим загадочным целебным свойствам.

Биологи из Университета Тафтса в США создали то, что они называют "нейроботами". Это небольшие скопления клеток, способные плавать в воде и созданные из комбинации эмбриональных клеток и нервной ткани лягушек, пишет Фокус.

Новое исследование основывается на предыдущей работе ученых, которые в 2020 году впервые создали то, что они назвали "биологическими роботами", из клеток африканской лягушки Xenopus laevis.

Эти биороботы могли ползать по поверхностям и самовоспроизводиться путем перемещения клеток для образования новых биороботов, повторяя этот процесс до четырех поколений. Теперь ученые добавили в систему нейронные клетки, чтобы посмотреть, какие новые поведенческие реакции они откроют.

"Это затрагивает фундаментальные вопросы, а именно: может ли нервная система развиваться в совершенно новом контексте, который не является продуктом миллионов лет естественного отбора, и если да, то как она связана с синтетической биологической средой и функционирует в ней, или даже как она изменяет свое поведение", — говорят ученые.

Для создания нейророботов авторы исследования взяли развивающуюся кожную ткань эмбрионов лягушек и добавили нейронные клетки из другой группы эмбрионов. После этого клетки кожи образовали сферическую форму вокруг нейронных клеток.

Полученная структура затем произвела на своей поверхности тип клеток, называемый многоресничными клетками. Такие клетки естественным образом встречаются на поверхности эмбрионов Xenopus и покрыты тонкими "волосками" из белка, которые колышутся, что приводит нейробота в движение.

"Интеграция нервной системы изменяет форму и функции нейроботов. По сравнению с биороботами, они проявляют повышенную активность и более сложное поведение", — говорят ученые.

Исследователи также обнаружили, что нейроботы совершали более сложные движения по сравнению с биороботами, и что сложность движений увеличивалась при обработке их препаратом, повышающим нервную активность.

Ученые надеются, что однажды их творения найдут медицинское применение. Предыдущий эксперимент показал, что присутствие биороботов, созданных из человеческих клеток, может улучшить скорость восстановления нервных клеток после травмы.

Как уже писал Фокус, ChatGPT погорел на научных гипотезах: ИИ просто угадывает, и делает это очень плохо.

При написании материала использованы источники: IFLScience, Advanced Science